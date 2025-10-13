Большинство кулинарных шедевров пришли к нам из прошлого. Легендарный баварский крем – это десерт, который точно заслуживает войти в вашу кулинарную повседневность.

Баварский крем был настоящей звездой десертов XIX века. Даже "повар поваров" Мари-Антуан Карем, который и создал этот шедевр, восхищался удачным сочетанием сливок, желатина и ванили. 24 Канал предлагает окунуться в прошлое по рецепту легендарной Ольги Франко, которым поделился портал "Практическая кухня".

Будьте бдительны!



Главный секрет десерта – в точности ингредиентов, поэтому не стоит экспериментировать и отходить от рецепта, советует портал Shuba.

Как приготовить баварский крем?

Время : 20 минут + застывание

: 20 минут + застывание Порций: 2

Ингредиенты:

– 75 граммов грецких орехов;

– 1 чайная ложка розовой воды;

– 300 граммов сливок;

– 4 желтка;

– 80 граммов сахара;

– 10 граммов желатина;

– ванильный сахар.

Приготовление:

Измельчите орехи в блендере или мясорубке, добавьте розовую воду и тщательно перемешайте. Желтки разотрите с сахаром до светлой кремовой массы, затем соедините с ореховой смесью. Замочите желатин в небольшом количестве воды и оставьте на 10 минут, чтобы он набух. Подогрейте половину стакана сливок до температуры около 80 градусов, влейте к желтково-ореховой массе и варите на малом огне 10 минут, постоянно помешивая. Добавьте желатин, хорошо размешайте и оставьте массу охлаждаться. Взбейте остальные сливки до пышной консистенции, осторожно введите в уже теплую кремовую смесь. Разложите десерт по креманкам и поставьте в холодильник минимум на 3 часа до застывания.

Приятного аппетита!

