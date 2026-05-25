25 травня, 21:20
Бекон, ковбаса та сир у листковому тісті: смачнішої ідеї для перекусу не знайдете

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Перекус повинен бути не лише смачним, а й викликати особливі емоції. Важливо потурбуватися, щоб вільна хвилинка ставала джерелом насолоди та відпочинку.

Листкове тісто – це вже чудова основа для великої кількості смаколиків. Беремо улюблені додатки, загортаємо у рулетик – і задоволення буде надзвичайним, розповідає yanni.cooking.

Як приготувати смачний перекус з беконом та сиром? 

Інгредієнти: 
– листкове тісто;
– улюблена намазка;
– бекон;
– сир;
– салямі.  

Приготування 

Приготування

  1. Тісто розкачуємо на пергаменті.
  2. Намащуємо намазкою.
  3. Викладаємо бекон, сир та салямі.
  4. Розрізаємо на смужки та загортаємо рулетики.
  5. Змащуємо яйцем.
  6. Випікаємо при 180 градусах 20 – 25 хвилин до золотистого кольору. 

