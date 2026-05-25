25 травня, 21:20
Бекон, ковбаса та сир у листковому тісті: смачнішої ідеї для перекусу не знайдете
Перекус повинен бути не лише смачним, а й викликати особливі емоції. Важливо потурбуватися, щоб вільна хвилинка ставала джерелом насолоди та відпочинку.
Листкове тісто – це вже чудова основа для великої кількості смаколиків. Беремо улюблені додатки, загортаємо у рулетик – і задоволення буде надзвичайним, розповідає yanni.cooking.
Як приготувати смачний перекус з беконом та сиром?
Інгредієнти:
– листкове тісто;
– улюблена намазка;
– бекон;
– сир;
– салямі.
Приготування:
- Тісто розкачуємо на пергаменті.
- Намащуємо намазкою.
- Викладаємо бекон, сир та салямі.
- Розрізаємо на смужки та загортаємо рулетики.
- Змащуємо яйцем.
- Випікаємо при 180 градусах 20 – 25 хвилин до золотистого кольору.