Дешево та швидко: картопляні бельгійські вафлі, які смакуватимуть зі всіма додатками

Не завжди потрібно довго стояти за плитою, аби створити щось смачне та оригінальне. Бельгійські вафлі з картоплі стануть вашим хорошим помічником на кожен день.

Бельгійські вафлі люблять усі, а страва з картоплі дозволяє розширити вибір на солоні додатки. Щоправда, багатьом господиням достатньо сметани та зеленої цибулі, розповідає 24 Канал з посиланням на "Пательня". До теми Недарма італійці нею пишаються: готуємо ароматну фокачу разом з Ярославським Рецепт бельгійських вафель з картоплі Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 5 картоплин;

– 1 морква;

– 1 столова ложка борошна;

– кілька пір'їн зеленої цибулі;

– 1 жовток;

– сіль та перець до смаку;

– сметана. Приготування: Відваріть картоплю у підсоленій воді, злийте воду та приготуйте пюре. До трохи охолодженого пюре додайте жовток і перемішайте. Натерти варену моркву на тертці та додати до картопляного пюре. Додайте подрібнену цибулю та борошно, ретельно перемішайте. Викладіть масу у змащену олією сковороду для приготування бельгійських вафель та підсмажте. Подавайте готову страву зі сметаною, посипавши подрібненою зеленою цибулею. Смачного! Деруни не темнітимуть: який секретний інгредієнт це гарантує.