27 лютого, 10:33
Дешево та швидко: картопляні бельгійські вафлі, які смакуватимуть зі всіма додатками
Не завжди потрібно довго стояти за плитою, аби створити щось смачне та оригінальне. Бельгійські вафлі з картоплі стануть вашим хорошим помічником на кожен день.
Бельгійські вафлі люблять усі, а страва з картоплі дозволяє розширити вибір на солоні додатки. Щоправда, багатьом господиням достатньо сметани та зеленої цибулі, розповідає 24 Канал з посиланням на "Пательня".
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Рецепт бельгійських вафель з картоплі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 5 картоплин;
– 1 морква;
– 1 столова ложка борошна;
– кілька пір'їн зеленої цибулі;
– 1 жовток;
– сіль та перець до смаку;
– сметана.
Приготування:
- Відваріть картоплю у підсоленій воді, злийте воду та приготуйте пюре. До трохи охолодженого пюре додайте жовток і перемішайте.
- Натерти варену моркву на тертці та додати до картопляного пюре. Додайте подрібнену цибулю та борошно, ретельно перемішайте.
- Викладіть масу у змащену олією сковороду для приготування бельгійських вафель та підсмажте.
- Подавайте готову страву зі сметаною, посипавши подрібненою зеленою цибулею.
Смачного!
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