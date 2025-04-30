Завжди виходять: бельгійські вафлі, які оцінить вся сім'я

Бельгійські вафлі – це пишна й повітряна здобна випічка квадратної або круглої форми. Вона має хрустку скоринку ззовні та м'яку текстуру всередині.

Подавати їх можна з сиропами, медом, згущеним молоком, морозивом, джемом, варенням, бананами або ягодами. В результаті вийде чудовий десерт – просто пальчики оближеш. Рецептом бельгійських вафель ділиться 24 Канал з посиланням на WomanLife.

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Бельгійські вафлі

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 5 – 6

Інгредієнти:

– 200 грамів борошна;

– 120 грамів вершкового масла;

– 80 грамів цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 2 яйця;

– 150 мілілітрів теплого молока;

– 1 чайна ложка розпушувача.

Приготування:

Масло має бути м'якої консистенції. Розітріть його з цукром звичайним та ванільним.

Тепер введіть яйця. Борошно просійте разом з розпушувачем та вмішайте в тісто.

Влийте тепле молоко. Після розмішування тісто має бути за консистенцією як густа сметана. Залиште тісто на столі на 15 хвилин.

Перед випіканням ще раз ретельно розмішайте. Тісто готове, можна наливати у вафельницю.

Подавайте з додатками на свій смак: морозиво, фрукти, шоколад, згущене молоко, мед тощо.

Смачного!

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