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30 квітня, 17:31
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Завжди виходять: бельгійські вафлі, які оцінить вся сім'я

Марта Касіянчук

Бельгійські вафлі – це пишна й повітряна здобна випічка квадратної або круглої форми. Вона має хрустку скоринку ззовні та м'яку текстуру всередині.

Подавати їх можна з сиропами, медом, згущеним молоком, морозивом, джемом, варенням, бананами або ягодами. В результаті вийде чудовий десерт – просто пальчики оближеш. Рецептом бельгійських вафель ділиться 24 Канал з посиланням на WomanLife.

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Бельгійські вафлі

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 5 – 6

Інгредієнти:
– 200 грамів борошна;
– 120 грамів вершкового масла;
– 80 грамів цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 2 яйця;
– 150 мілілітрів теплого молока;
– 1 чайна ложка розпушувача.

Приготування:

  1. Масло має бути м'якої консистенції. Розітріть його з цукром звичайним та ванільним.
     
  2. Тепер введіть яйця. Борошно просійте разом з розпушувачем та вмішайте в тісто.
     
  3. Влийте тепле молоко. Після розмішування тісто має бути за консистенцією як густа сметана. Залиште тісто на столі на 15 хвилин.
     
  4. Перед випіканням ще раз ретельно розмішайте. Тісто готове, можна наливати у вафельницю.
     
  5. Подавайте з додатками на свій смак: морозиво, фрукти, шоколад, згущене молоко, мед тощо.

Смачного!

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