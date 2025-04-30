30 квітня, 17:31
Завжди виходять: бельгійські вафлі, які оцінить вся сім'я
Бельгійські вафлі – це пишна й повітряна здобна випічка квадратної або круглої форми. Вона має хрустку скоринку ззовні та м'яку текстуру всередині.
Подавати їх можна з сиропами, медом, згущеним молоком, морозивом, джемом, варенням, бананами або ягодами. В результаті вийде чудовий десерт – просто пальчики оближеш. Рецептом бельгійських вафель ділиться 24 Канал з посиланням на WomanLife.
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Бельгійські вафлі
- Час: 30 хвилин
- Порції: 5 – 6
Інгредієнти:
– 200 грамів борошна;
– 120 грамів вершкового масла;
– 80 грамів цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 2 яйця;
– 150 мілілітрів теплого молока;
– 1 чайна ложка розпушувача.
Приготування:
- Масло має бути м'якої консистенції. Розітріть його з цукром звичайним та ванільним.
- Тепер введіть яйця. Борошно просійте разом з розпушувачем та вмішайте в тісто.
- Влийте тепле молоко. Після розмішування тісто має бути за консистенцією як густа сметана. Залиште тісто на столі на 15 хвилин.
- Перед випіканням ще раз ретельно розмішайте. Тісто готове, можна наливати у вафельницю.
- Подавайте з додатками на свій смак: морозиво, фрукти, шоколад, згущене молоко, мед тощо.
Смачного!
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