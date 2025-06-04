Хрусткі й золотисті: готуємо бельгійські вафлі, що ідеально доповнять трапезу

Бельгійські вафлі – випічка, яку обожнює кожна сім'я. Їх подають солодкими з ягодами та сиропами, або ж соленими з лососем та авокадо.

Незалежно від подачі, в результаті вийде неймовірна страва – просто пальчики оближеш. Як приготувати ідеальні бельгійські вафлі вдома розповідає 24 Канал з посиланням на KURAZH. Читайте також Дуже легко готується, а результат неймовірний: простий рецепт полуничного штруделя Бельгійські вафлі – класичний рецепт Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 6 – 8 Інгредієнти:

– 250 грамів борошна;

– 1 пакетик сухих дріжджів;

– 300 мілілітрів молока;

– 2 яйця;

– 50 грамів цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 100 грамів розтопленого масла;

– 1/2 чайної ложки солі. Приготування: У маленькій каструлі підігрійте молоко до теплого стану, але не доводьте до кипіння. Додайте до молока сухі дріжджі й 1 чайну ложку цукру. Залиште суміш на 5 – 10 хвилин, поки не з'явиться піна.

У великій мисці змішайте борошно, решту цукру, ванільний цукор та сіль. У центрі борошняної суміші зробіть заглиблення і вливайте туди молочну суміш з дріжджами. Додайте яйця і розтоплене масло. За допомогою вінчика або міксера замісіть тісто до однорідної консистенції.

Тісто повинно бути досить густим, але не занадто важким. Залиште його в теплому місці на 1 годину, поки воно не підніметься в об'ємі вдвічі.

Коли тісто готове, розігрійте вафельницю. Змастіть її невеликою кількістю олії або масла. Обережно вливайте порцію тіста на розігріту поверхню вафельниці, закрийте кришку і випікайте до золотистого кольору, зазвичай це займає 3 – 5 хвилин.

Час приготування може варіюватися залежно від моделі вафельниці, тому важливо перевіряти готовність вафлі.

Після випікання готові вафлі посипте цукровою пудрою або полийте кленовим сиропом, шоколадом або фруктами та ягодами. Смачного! Теж приготуйте: полунична панакота, яка ідеально передає італійський шарм.