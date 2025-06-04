4 червня, 12:33
Хрусткі й золотисті: готуємо бельгійські вафлі, що ідеально доповнять трапезу
Основні тези
- Бельгійські вафлі можуть бути подані як солодкими, так і соленими – це універсальна випічка, що не залишить байдужим нікого.
- Приготувати їх вдома не так важко, як спершу здається. Потрібно просто дотримуватися рецепту та докласти трішки зусиль.
Бельгійські вафлі – випічка, яку обожнює кожна сім'я. Їх подають солодкими з ягодами та сиропами, або ж соленими з лососем та авокадо.
Незалежно від подачі, в результаті вийде неймовірна страва – просто пальчики оближеш. Як приготувати ідеальні бельгійські вафлі вдома розповідає 24 Канал з посиланням на KURAZH.
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Бельгійські вафлі – класичний рецепт
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 250 грамів борошна;
– 1 пакетик сухих дріжджів;
– 300 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 50 грамів цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 100 грамів розтопленого масла;
– 1/2 чайної ложки солі.
Приготування:
- У маленькій каструлі підігрійте молоко до теплого стану, але не доводьте до кипіння. Додайте до молока сухі дріжджі й 1 чайну ложку цукру. Залиште суміш на 5 – 10 хвилин, поки не з'явиться піна.
- У великій мисці змішайте борошно, решту цукру, ванільний цукор та сіль. У центрі борошняної суміші зробіть заглиблення і вливайте туди молочну суміш з дріжджами. Додайте яйця і розтоплене масло. За допомогою вінчика або міксера замісіть тісто до однорідної консистенції.
- Тісто повинно бути досить густим, але не занадто важким. Залиште його в теплому місці на 1 годину, поки воно не підніметься в об'ємі вдвічі.
- Коли тісто готове, розігрійте вафельницю. Змастіть її невеликою кількістю олії або масла. Обережно вливайте порцію тіста на розігріту поверхню вафельниці, закрийте кришку і випікайте до золотистого кольору, зазвичай це займає 3 – 5 хвилин.
- Час приготування може варіюватися залежно від моделі вафельниці, тому важливо перевіряти готовність вафлі.
- Після випікання готові вафлі посипте цукровою пудрою або полийте кленовим сиропом, шоколадом або фруктами та ягодами.
Смачного!
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