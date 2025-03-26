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26 березня, 01:01
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Не забудьте зберегти цю знахідку: як заготувати улюблений березовий сік

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Березовий сік – це ідеальне поєднання смаку та користі. Додайте до нього лимон – і кращого напою для весни та літа й не вигадаєш.

Березовий сік – це напій, який полюбляють абсолютно усі. Просто неможливо встояти перед його солодким присмаком, який можна доповнити улюбленими фруктами, інформує 24 Канал з посиланням на Cookpad

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Рецепт березового соку

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 6 літрів

Інгредієнти
– 6 літрів березового соку;
– 250 грамів цукру;
– 4 цукерки "Дюшес";
– 1/2 чайної ложки лимонної кислоти. 

Приготування

  1. Сік проціджуємо та доводимо до кипіння. 
  2. Додаємо цукор, цукерки та лимонну кислоту.
  3. Розливаємо у банки та стерилізуємо 15 хвилин. 
  4. Замість цукерок можна використати улюблений фрукт або додати більше цукру. 

Смачного!

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