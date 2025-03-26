Не забудьте зберегти цю знахідку: як заготувати улюблений березовий сік

Березовий сік – це ідеальне поєднання смаку та користі. Додайте до нього лимон – і кращого напою для весни та літа й не вигадаєш.

Березовий сік – це напій, який полюбляють абсолютно усі. Просто неможливо встояти перед його солодким присмаком, який можна доповнити улюбленими фруктами, інформує 24 Канал з посиланням на Cookpad. Цікаво Вона стала легендарною: шкільна мініпіца, яку обожнюють дорослі та діти Рецепт березового соку Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 6 літрів Інгредієнти:

– 6 літрів березового соку;

– 250 грамів цукру;

– 4 цукерки "Дюшес";

– 1/2 чайної ложки лимонної кислоти. Приготування: Сік проціджуємо та доводимо до кипіння. Додаємо цукор, цукерки та лимонну кислоту. Розливаємо у банки та стерилізуємо 15 хвилин. Замість цукерок можна використати улюблений фрукт або додати більше цукру. Смачного! Спеції віддадуть весь аромат: лайфхак з Індії.