Цей рецепт шукають усі: як закрити білі гриби за 20 хвилин
- Консервовані білі гриби можна приготувати за 20 хвилин, використовуючи маринад із води, солі, лаврового листа, чорного і духмяного перцю, гвоздики та цукру.
- Перед консервацією гриби потрібно очистити від сміття та піску і швидко сполоснути в холодній воді.
Консервовані білі гриби – це ідеальний додаток до салатів та основних страв. Як закрити їх можна буквально за лічені хвилини!
Мариновані білі гриби – це та закуска, за яку ви точно собі подякуєте, не кажучи про рідних та гостей, які будуть готові цілувати вам руки. А приготувати їх 24 Канал радить за рецептом з ютубу "Сім'я Піддубних", з яким у вас точно не виникне труднощів.
Гриби обов'язково потрібно ретельно підготувати до консервації: очистити від сміття та піску, а також швидко сполоснути у холодній воді, підказує портал "Посуд".
Як замаринувати білі гриби?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– білі гриби;
маринад:
– 0,5 літра води;
– пів столової ложки солі;
– 2 лаврові листки;
– 6 – 8 горошин чорного перцю;
– 3 – 5 горошин духмяного перцю;
– 1 – 2 гвоздики;
– 1 чайна ложка цукру (за бажанням).
Приготування:
- Очищаємо гриби, промиваємо та нарізаємо зручними шматочками.
- Після цього Доводимо воду до кипіння та додаємо всі інгредієнти для маринаду.
- Варимо гриби в маринаді 15 хвилин.
- Вимикаємо, додаємо 6 столових ложок яблучного оцту і добре перемішуємо.
- Перекладаємо гриби у стерилізовані банки та закатуємо.
Смачного!
Яку ще закрутку з грибів варто спробувати?
Ікра з грибів – це хіт, який ви полюбите більше за кабачкову.
Вона дуже проста у приготуванні та потішить вас своєю універсальністю.