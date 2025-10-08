Укр Рус
Цей рецепт шукають усі: як закрити білі гриби за 20 хвилин
8 жовтня, 08:40
Цей рецепт шукають усі: як закрити білі гриби за 20 хвилин

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Консервовані білі гриби можна приготувати за 20 хвилин, використовуючи маринад із води, солі, лаврового листа, чорного і духмяного перцю, гвоздики та цукру.
  • Перед консервацією гриби потрібно очистити від сміття та піску і швидко сполоснути в холодній воді.

Консервовані білі гриби – це ідеальний додаток до салатів та основних страв. Як закрити їх можна буквально за лічені хвилини!

Мариновані білі гриби – це та закуска, за яку ви точно собі подякуєте, не кажучи про рідних та гостей, які будуть готові цілувати вам руки. А приготувати їх 24 Канал радить за рецептом з ютубу "Сім'я Піддубних", з яким у вас точно не виникне труднощів. 

Гриби обов'язково потрібно ретельно підготувати до консервації: очистити від сміття та піску, а також швидко сполоснути у холодній воді, підказує портал "Посуд".

Як замаринувати білі гриби? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
–  білі гриби;
маринад: 
– 0,5 літра води;
– пів столової ложки солі;
– 2 лаврові листки;
– 6 – 8 горошин чорного перцю;
– 3 – 5 горошин духмяного перцю;
– 1 – 2 гвоздики;
– 1 чайна ложка цукру (за бажанням). 

Приготування

  1. Очищаємо гриби, промиваємо та нарізаємо зручними шматочками.
  2. Після цього Доводимо воду до кипіння та додаємо всі інгредієнти для маринаду.
  3. Варимо гриби в маринаді 15 хвилин.
  4. Вимикаємо, додаємо 6 столових ложок яблучного оцту і добре перемішуємо.
  5. Перекладаємо гриби у стерилізовані банки та закатуємо.

Смачного!

Яку ще закрутку з грибів варто спробувати? 

  • Ікра з грибів – це хіт, який ви полюбите більше за кабачкову. 

  • Вона дуже проста у приготуванні та потішить вас своєю універсальністю. 