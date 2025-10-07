З цим рецептом ви зможете заготувати цілу комору хрумких огірочків, навіть не помітивши, адже докладати зусиль зовсім не потрібно. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом порталу Cookpad.

Для засолювання найкраще обирати злегка недозрілі огірки невеликого розміру. Так ви отримаєте найкращу хрумкість та смак, радить портал "Ґанок".

Як легко засолити огірки?

Час : 30 хвилин + замочування

: 30 хвилин + замочування Порцій: 2 банки по 1 літрі

Інгредієнти:

– огірки;

маринад:

– 2 літри води;

– 250 мілілітрів оцту;

– 200 – 250 грамів цукру;

– 3 столові ложки солі;

– порізана тоненько морква, слайси цибулі, часник, корінь хрону, суцвіття хрону, листя вишні і смородини, горошини чорного, духмяного перцю, гвоздичка.

Приготування:

Ретельно промийте огірки та замочіть їх у холодній воді на 2 години. На дно стерилізованих банок викладіть кільця цибулі й моркви, додайте гілочки петрушки, кріп, кілька горошин чорного перцю. За бажанням можете замінити овочі: покладіть замість них часточку часнику, шматочок гострого перцю, по кілька горошин чорного та духмяного перцю, гвоздику, листя хрону, вишні й смородини. Залийте огірки киплячим маринадом, щоб вони були повністю вкриті рідиною. Стерилізуйте літрові банки протягом 15 хвилин, після чого герметично закрутіть кришками.

Смачного!

