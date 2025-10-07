З цим рецептом ви зможете заготувати цілу комору хрумких огірочків, навіть не помітивши, адже докладати зусиль зовсім не потрібно. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом порталу Cookpad.
Цікаво Ви собі за нього подякуєте: солодке варення з яблук, яке ви приготуєте однією рукою
Зверніть увагу!
Для засолювання найкраще обирати злегка недозрілі огірки невеликого розміру. Так ви отримаєте найкращу хрумкість та смак, радить портал "Ґанок".
Як легко засолити огірки?
- Час: 30 хвилин + замочування
- Порцій: 2 банки по 1 літрі
Інгредієнти:
– огірки;
маринад:
– 2 літри води;
– 250 мілілітрів оцту;
– 200 – 250 грамів цукру;
– 3 столові ложки солі;
– порізана тоненько морква, слайси цибулі, часник, корінь хрону, суцвіття хрону, листя вишні і смородини, горошини чорного, духмяного перцю, гвоздичка.
Приготування:
- Ретельно промийте огірки та замочіть їх у холодній воді на 2 години.
- На дно стерилізованих банок викладіть кільця цибулі й моркви, додайте гілочки петрушки, кріп, кілька горошин чорного перцю.
- За бажанням можете замінити овочі: покладіть замість них часточку часнику, шматочок гострого перцю, по кілька горошин чорного та духмяного перцю, гвоздику, листя хрону, вишні й смородини.
- Залийте огірки киплячим маринадом, щоб вони були повністю вкриті рідиною.
- Стерилізуйте літрові банки протягом 15 хвилин, після чого герметично закрутіть кришками.
Смачного!
Як ще закрити огірки на зиму?
- Обовʼязково спробуйте огірочки по-польськи – так їх готує вся Європа.
- А ще у вашій коморі не будуть зайвими пікантні огірочки з кетчупом чилі.