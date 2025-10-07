С этим рецептом вы сможете заготовить целую кладовую хрустящих огурчиков, даже не заметив, ведь прилагать усилия совсем не нужно. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала Cookpad.
Обратите внимание!
Для засолки лучше всего выбирать слегка недозрелые огурцы небольшого размера. Так вы получите лучшую хрусткость и вкус, советует портал "Ганок".
Как легко засолить огурцы?
- Время: 30 минут + замачивание
- Порций: 2 банки по 1 литру
Ингредиенты:
– огурцы;
маринад:
– 2 литра воды;
– 250 миллилитров уксуса;
– 200 – 250 граммов сахара;
– 3 столовые ложки соли;
– порезанная тоненько морковь, слайсы лука, чеснок, корень хрена, соцветия хрена, листья вишни и смородины, горошины черного, душистого перца, гвоздичка.
Приготовление:
- Тщательно промойте огурцы и замочите их в холодной воде на 2 часа.
- На дно стерилизованных банок выложите кольца лука и моркови, добавьте веточки петрушки, укроп, несколько горошин черного перца.
- По желанию можете заменить овощи: положите вместо них дольку чеснока, кусочек острого перца, по несколько горошин черного и душистого перца, гвоздику, листья хрена, вишни и смородины.
- Залейте огурцы кипящим маринадом, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.
- Стерилизуйте литровые банки в течение 15 минут, после чего герметично закрутите крышками.
Приятного аппетита!
