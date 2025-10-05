Одно из главных преимуществ яблок – их универсальность, поэтому отличной идеей будет дополнить их цитрусовыми акцентами. 24 Канал предлагает сделать запасы вкусного варенья без забот с рецептом портала Beszamel.
Обратите внимание!
Если вы хотите, чтобы кусочки яблок не разварились, варите его из поздних сортов фрукта. Это Антоновка, Глостер, Чемпион и Семеренка, подсказывает портал Ukr.Media.
Как легко сделать вкусное варенье из яблок?
- Время: 1 час
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 3 килограмма яблок;
– 1, 5 стакана сахара;
– сок 1,5 лимона;
– 0,5 стакана воды.
Приготовление:
- Налейте в кастрюлю воду и поставьте на плиту.
- Из лимонов выдавите сок.
- Яблоки вымойте, очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте кубиками.
- В кипящую воду всыпьте часть яблок и добавьте половину лимонного сока.
- Постепенно подмешивайте остальные яблоки, держа на небольшом огне. Когда кусочки станут развариваться, всыпьте сахар и долейте оставшийся лимонный сок, не забывая помешивать.
- Готовое варенье разложите в стерильные банки, оставляя сверху 2 – 3 сантиметра пустого пространства.
- Застелите дно кастрюли тканью и поставьте на нее закрытые банки.
- Залейте теплой водой и пастеризуйте примерно 20 минут с момента закипания.
- Затем выставьте банки на стол и накройте полотенцем до полного остывания.
- Хранить такое варенье следует в прохладном темном месте.
