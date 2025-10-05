Одно из главных преимуществ яблок – их универсальность, поэтому отличной идеей будет дополнить их цитрусовыми акцентами. 24 Канал предлагает сделать запасы вкусного варенья без забот с рецептом портала Beszamel.

Если вы хотите, чтобы кусочки яблок не разварились, варите его из поздних сортов фрукта. Это Антоновка, Глостер, Чемпион и Семеренка, подсказывает портал Ukr.Media.

Как легко сделать вкусное варенье из яблок?

Время : 1 час

: 1 час Порции: 4

Ингредиенты:

– 3 килограмма яблок;

– 1, 5 стакана сахара;

– сок 1,5 лимона;

– 0,5 стакана воды.

Приготовление:

Налейте в кастрюлю воду и поставьте на плиту. Из лимонов выдавите сок. Яблоки вымойте, очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте кубиками. В кипящую воду всыпьте часть яблок и добавьте половину лимонного сока. Постепенно подмешивайте остальные яблоки, держа на небольшом огне. Когда кусочки станут развариваться, всыпьте сахар и долейте оставшийся лимонный сок, не забывая помешивать. Готовое варенье разложите в стерильные банки, оставляя сверху 2 – 3 сантиметра пустого пространства. Застелите дно кастрюли тканью и поставьте на нее закрытые банки. Залейте теплой водой и пастеризуйте примерно 20 минут с момента закипания. Затем выставьте банки на стол и накройте полотенцем до полного остывания. Хранить такое варенье следует в прохладном темном месте.

