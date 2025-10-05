Одна з головних переваг яблук – їх універсальність, тож чудовою ідеєю буде доповнити їх цитрусовими акцентами. 24 Канал пропонує зробити запаси смачного варення без турбот з рецептом порталу Beszamel.
Зверніть увагу!
Якщо ви хочете, щоб шматочки яблук не розварилися, варіть його з пізніх сортів фрукта. Це Антонівка, Глостер, Чемпіон та Семеренка, підказує портал Ukr.Media.
Як легко зробити смачне варення з яблук?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 кілограми яблук;
– 1, 5 склянки цукру;
– сік 1,5 лимона;
– 0,5 склянки води.
Приготування:
- Налийте в каструлю воду й поставте на плиту.
- З лимонів видавіть сік.
- Яблука вимийте, очистіть від шкірки, видаліть серцевину й наріжте кубиками.
- У киплячу воду всипте частину яблук і додайте половину лимонного соку.
- Поступово підмішуйте решту яблук, тримаючи на невеликому вогні. Коли шматочки стануть розварюватися, всипте цукор і долийте решту лимонного соку, не забуваючи помішувати.
- Готове варення розкладіть у стерильні банки, залишаючи зверху 2 – 3 сантиметри порожнього простору.
- Застеліть дно каструлі тканиною та поставте на неї закриті банки.
- Залийте теплою водою й пастеризуйте приблизно 20 хвилин від моменту закипання.
- Потім виставте банки на стіл та накрийте рушником до повного охолодження.
- Зберігати таке варення слід у прохолодному темному місці.
