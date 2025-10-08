Мариновані білі гриби – це та закуска, за яку ви точно собі подякуєте, не кажучи про рідних та гостей, які будуть готові цілувати вам руки. А приготувати їх 24 Канал радить за рецептом з ютубу "Сім'я Піддубних", з яким у вас точно не виникне труднощів.

Гриби обов'язково потрібно ретельно підготувати до консервації: очистити від сміття та піску, а також швидко сполоснути у холодній воді, підказує портал "Посуд".

Як замаринувати білі гриби?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– білі гриби;

маринад:

– 0,5 літра води;

– пів столової ложки солі;

– 2 лаврові листки;

– 6 – 8 горошин чорного перцю;

– 3 – 5 горошин духмяного перцю;

– 1 – 2 гвоздики;

– 1 чайна ложка цукру (за бажанням).

Приготування:

Очищаємо гриби, промиваємо та нарізаємо зручними шматочками. Після цього Доводимо воду до кипіння та додаємо всі інгредієнти для маринаду. Варимо гриби в маринаді 15 хвилин. Вимикаємо, додаємо 6 столових ложок яблучного оцту і добре перемішуємо. Перекладаємо гриби у стерилізовані банки та закатуємо.

Смачного!

