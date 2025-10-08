Консервированные белые грибы – это идеальное дополнение к салатам и основным блюдам. Как закрыть их можно буквально за считанные минуты!

Маринованные белые грибы – это та закуска, за которую вы точно себя поблагодарите, не говоря о родных и гостей, которые будут готовы целовать вам руки. А приготовить их 24 Канал советует по рецепту с ютуба "Семья Поддубных", с которым у вас точно не возникнет трудностей.

Грибы обязательно нужно тщательно подготовить к консервации: очистить от мусора и песка, а также быстро сполоснуть в холодной воде, подсказывает портал "Посуда".

Как замариновать белые грибы?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– белые грибы;

маринад:

– 0,5 литра воды;

– пол столовой ложки соли;

– 2 лавровых листа;

– 6 – 8 горошин черного перца;

– 3 – 5 горошин душистого перца;

– 1 – 2 гвоздики;

– 1 чайная ложка сахара (по желанию).

Приготовление:

Очищаем грибы, промываем и нарезаем удобными кусочками. После этого доводим воду до кипения и добавляем все ингредиенты для маринада. Варим грибы в маринаде 15 минут. Выключаем, добавляем 6 столовых ложек яблочного уксуса и хорошо перемешиваем. Перекладываем грибы в стерилизованные банки и закатываем.

Приятного аппетита!

Какую еще закрутку из грибов стоит попробовать?