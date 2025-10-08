Этот рецепт ищут все: как закрыть белые грибы за 20 минут
- Консервированные белые грибы можно приготовить за 20 минут, используя маринад из воды, соли, лаврового листа, черного и душистого перца, гвоздики и сахара.
- Перед консервацией грибы нужно очистить от мусора и песка и быстро сполоснуть в холодной воде.
Консервированные белые грибы – это идеальное дополнение к салатам и основным блюдам. Как закрыть их можно буквально за считанные минуты!
Маринованные белые грибы – это та закуска, за которую вы точно себя поблагодарите, не говоря о родных и гостей, которые будут готовы целовать вам руки. А приготовить их 24 Канал советует по рецепту с ютуба "Семья Поддубных", с которым у вас точно не возникнет трудностей.
Грибы обязательно нужно тщательно подготовить к консервации: очистить от мусора и песка, а также быстро сполоснуть в холодной воде, подсказывает портал "Посуда".
Как замариновать белые грибы?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– белые грибы;
маринад:
– 0,5 литра воды;
– пол столовой ложки соли;
– 2 лавровых листа;
– 6 – 8 горошин черного перца;
– 3 – 5 горошин душистого перца;
– 1 – 2 гвоздики;
– 1 чайная ложка сахара (по желанию).
Приготовление:
- Очищаем грибы, промываем и нарезаем удобными кусочками.
- После этого доводим воду до кипения и добавляем все ингредиенты для маринада.
- Варим грибы в маринаде 15 минут.
- Выключаем, добавляем 6 столовых ложек яблочного уксуса и хорошо перемешиваем.
- Перекладываем грибы в стерилизованные банки и закатываем.
Приятного аппетита!
Какую еще закрутку из грибов стоит попробовать?
Икра из грибов – это хит, который вы полюбите больше кабачковой.
Она очень проста в приготовлении и порадует вас своей универсальностью.