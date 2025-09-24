Гриби – один з найкращих подарунків осені, яким точно варто насолодитися на повну. Вони зазвичай прості у приготуванні та дарують оригінальний смаковий акцент.

Вдале "тихе полювання", а потім некваплива сімейна трапеза – це ритуал, який українці практикують з здавна. В ньому є особливий затишок, який варто спробувати відчути кожному. А приготувати "врожай" білих грибів 24 Канал пропонує за рецептом порталу "Цейво!".

Вважається, що білі гриби можна їсти сирими, але завжди краще перестрахуватися. Портал Wem радить трішки проварити їх у підсоленій воді з цибулею, щоб точно гарантувати безпечність страви.

Як приготувати білі гриби у сметані?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм білих грибів;

– 2 середні цибулини;

– 300 грамів сметани;

– вершкове масло для смаження;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Спершу підготуйте гриби: обережно очистіть їх від землі та бруду, промийте під проточною водою й просушіть паперовими рушниками. Наріжте великими шматочками. У каструлі закип’ятіть підсолену воду й відварюйте гриби щонайменше 15 хвилин. У процесі не забувайте знімати піну, що збиратиметься на поверхні. Після варіння злийте воду й дайте грибам кілька хвилин охолонути та підсохнути. Тим часом дрібно наріжте ріпчасту цибулю. На розігрітій пательні розтопіть вершкове масло, висипте цибулю й обсмажте до золотистого відтінку. Додайте до цибулі відварені гриби. Протушкуйте їх разом приблизно 10 хвилин, приправте сіллю та меленим чорним перцем. Потім зменшіть вогонь і додайте сметану. Добре перемішайте, скуштуйте страву та за необхідності додайте ще спецій. Тушкуйте гриби з цибулею та сметаною на малому вогні ще 15 хвилин. Подавайте гарячими.

Смачного!

Які ще гриби можна приготувати у сметані?