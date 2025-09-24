Виходять смачнішими за мʼясо: готуємо ароматні білі гриби у сметані
- Білі гриби можна приготувати в сметані, що робить їх дуже смачними.
- Це простий спосіб приготування, який підкреслює їхній оригінальний смак.
Гриби – один з найкращих подарунків осені, яким точно варто насолодитися на повну. Вони зазвичай прості у приготуванні та дарують оригінальний смаковий акцент.
Вдале "тихе полювання", а потім некваплива сімейна трапеза – це ритуал, який українці практикують з здавна. В ньому є особливий затишок, який варто спробувати відчути кожному. А приготувати "врожай" білих грибів 24 Канал пропонує за рецептом порталу "Цейво!".
Зверніть увагу!
Вважається, що білі гриби можна їсти сирими, але завжди краще перестрахуватися. Портал Wem радить трішки проварити їх у підсоленій воді з цибулею, щоб точно гарантувати безпечність страви.
Як приготувати білі гриби у сметані?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм білих грибів;
– 2 середні цибулини;
– 300 грамів сметани;
– вершкове масло для смаження;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Спершу підготуйте гриби: обережно очистіть їх від землі та бруду, промийте під проточною водою й просушіть паперовими рушниками. Наріжте великими шматочками.
- У каструлі закип’ятіть підсолену воду й відварюйте гриби щонайменше 15 хвилин. У процесі не забувайте знімати піну, що збиратиметься на поверхні.
- Після варіння злийте воду й дайте грибам кілька хвилин охолонути та підсохнути.
- Тим часом дрібно наріжте ріпчасту цибулю. На розігрітій пательні розтопіть вершкове масло, висипте цибулю й обсмажте до золотистого відтінку.
- Додайте до цибулі відварені гриби. Протушкуйте їх разом приблизно 10 хвилин, приправте сіллю та меленим чорним перцем.
- Потім зменшіть вогонь і додайте сметану. Добре перемішайте, скуштуйте страву та за необхідності додайте ще спецій.
- Тушкуйте гриби з цибулею та сметаною на малому вогні ще 15 хвилин.
- Подавайте гарячими.
Смачного!
Які ще гриби можна приготувати у сметані?
