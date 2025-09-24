Вдале "тихе полювання", а потім некваплива сімейна трапеза – це ритуал, який українці практикують з здавна. В ньому є особливий затишок, який варто спробувати відчути кожному. А приготувати "врожай" білих грибів 24 Канал пропонує за рецептом порталу "Цейво!".

Зверніть увагу!

Вважається, що білі гриби можна їсти сирими, але завжди краще перестрахуватися. Портал Wem радить трішки проварити їх у підсоленій воді з цибулею, щоб точно гарантувати безпечність страви.

Як приготувати білі гриби у сметані?

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм білих грибів;
– 2 середні цибулини;
– 300 грамів сметани;
– вершкове масло для смаження;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Спершу підготуйте гриби: обережно очистіть їх від землі та бруду, промийте під проточною водою й просушіть паперовими рушниками. Наріжте великими шматочками.
  2. У каструлі закип’ятіть підсолену воду й відварюйте гриби щонайменше 15 хвилин. У процесі не забувайте знімати піну, що збиратиметься на поверхні.
  3. Після варіння злийте воду й дайте грибам кілька хвилин охолонути та підсохнути.
  4. Тим часом дрібно наріжте ріпчасту цибулю. На розігрітій пательні розтопіть вершкове масло, висипте цибулю й обсмажте до золотистого відтінку.
  5. Додайте до цибулі відварені гриби. Протушкуйте їх разом приблизно 10 хвилин, приправте сіллю та меленим чорним перцем.
  6. Потім зменшіть вогонь і додайте сметану. Добре перемішайте, скуштуйте страву та за необхідності додайте ще спецій.
  7. Тушкуйте гриби з цибулею та сметаною на малому вогні ще 15 хвилин.
  8. Подавайте гарячими.

Смачного!

Які ще гриби можна приготувати у сметані?

  • Лисички у сметані можуть стати для вас справжнім кулінарним відкриттям.
  • А до картоплі можна приготувати маслюки – їх обожнюють усі.