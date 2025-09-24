Удачная "тихая охота", а потом неторопливая семейная трапеза – это ритуал, который украинцы практикуют с давних времен. В нем есть особый уют, который стоит попробовать почувствовать каждому. А приготовить "урожай" белых грибов 24 Канал предлагает по рецепту портала "Цейво!".

Считается, что белые грибы можно есть сырыми, но всегда лучше перестраховаться. Портал Wem советует немного проварить их в подсоленной воде с луком, чтобы точно гарантировать безопасность блюда.

Как приготовить белые грибы в сметане?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм белых грибов;
– 2 средние луковицы;
– 300 граммов сметаны;
– сливочное масло для жарки;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Сначала подготовьте грибы: осторожно очистите их от земли и грязи, промойте под проточной водой и просушите бумажными полотенцами. Нарежьте крупными кусочками.
  2. В кастрюле вскипятите подсоленную воду и отваривайте грибы не менее 15 минут. В процессе не забывайте снимать пену, которая будет собираться на поверхности.
  3. После варки слейте воду и дайте грибам несколько минут остыть и подсохнуть.
  4. Тем временем мелко нарежьте репчатый лук. На разогретой сковороде растопите сливочное масло, высыпьте лук и обжарьте до золотистого оттенка.
  5. Добавьте к луку отваренные грибы. Протушите их вместе примерно 10 минут, приправьте солью и молотым черным перцем.
  6. Затем уменьшите огонь и добавьте сметану. Хорошо перемешайте, попробуйте блюдо и при необходимости добавьте еще специй.
  7. Тушите грибы с луком и сметаной на малом огне еще 15 минут.
  8. Подавайте горячими.

Приятного аппетита!

Какие еще грибы можно приготовить в сметане?

