Удачная "тихая охота", а потом неторопливая семейная трапеза – это ритуал, который украинцы практикуют с давних времен. В нем есть особый уют, который стоит попробовать почувствовать каждому. А приготовить "урожай" белых грибов 24 Канал предлагает по рецепту портала "Цейво!".
Обратите внимание!
Считается, что белые грибы можно есть сырыми, но всегда лучше перестраховаться. Портал Wem советует немного проварить их в подсоленной воде с луком, чтобы точно гарантировать безопасность блюда.
Как приготовить белые грибы в сметане?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм белых грибов;
– 2 средние луковицы;
– 300 граммов сметаны;
– сливочное масло для жарки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Сначала подготовьте грибы: осторожно очистите их от земли и грязи, промойте под проточной водой и просушите бумажными полотенцами. Нарежьте крупными кусочками.
- В кастрюле вскипятите подсоленную воду и отваривайте грибы не менее 15 минут. В процессе не забывайте снимать пену, которая будет собираться на поверхности.
- После варки слейте воду и дайте грибам несколько минут остыть и подсохнуть.
- Тем временем мелко нарежьте репчатый лук. На разогретой сковороде растопите сливочное масло, высыпьте лук и обжарьте до золотистого оттенка.
- Добавьте к луку отваренные грибы. Протушите их вместе примерно 10 минут, приправьте солью и молотым черным перцем.
- Затем уменьшите огонь и добавьте сметану. Хорошо перемешайте, попробуйте блюдо и при необходимости добавьте еще специй.
- Тушите грибы с луком и сметаной на малом огне еще 15 минут.
- Подавайте горячими.
Приятного аппетита!
Какие еще грибы можно приготовить в сметане?
- Лисички в сметане могут стать для вас настоящим кулинарным открытием.
- А к картофелю можно приготовить маслята – их обожают все.