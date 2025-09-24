Удачная "тихая охота", а потом неторопливая семейная трапеза – это ритуал, который украинцы практикуют с давних времен. В нем есть особый уют, который стоит попробовать почувствовать каждому. А приготовить "урожай" белых грибов 24 Канал предлагает по рецепту портала "Цейво!".

Считается, что белые грибы можно есть сырыми, но всегда лучше перестраховаться. Портал Wem советует немного проварить их в подсоленной воде с луком, чтобы точно гарантировать безопасность блюда.

Как приготовить белые грибы в сметане?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм белых грибов;

– 2 средние луковицы;

– 300 граммов сметаны;

– сливочное масло для жарки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сначала подготовьте грибы: осторожно очистите их от земли и грязи, промойте под проточной водой и просушите бумажными полотенцами. Нарежьте крупными кусочками. В кастрюле вскипятите подсоленную воду и отваривайте грибы не менее 15 минут. В процессе не забывайте снимать пену, которая будет собираться на поверхности. После варки слейте воду и дайте грибам несколько минут остыть и подсохнуть. Тем временем мелко нарежьте репчатый лук. На разогретой сковороде растопите сливочное масло, высыпьте лук и обжарьте до золотистого оттенка. Добавьте к луку отваренные грибы. Протушите их вместе примерно 10 минут, приправьте солью и молотым черным перцем. Затем уменьшите огонь и добавьте сметану. Хорошо перемешайте, попробуйте блюдо и при необходимости добавьте еще специй. Тушите грибы с луком и сметаной на малом огне еще 15 минут. Подавайте горячими.

Приятного аппетита!

Какие еще грибы можно приготовить в сметане?