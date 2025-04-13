Що не свято – то фурор: какао-бісквіт з карамельним кремом, яким би пишалися кондитерські

Цей десерт неодмінно стане одним з найбільш яскравих спогадів святкування. Поєднання смаків у ньому просто дивовижне.

З цим тортом ви відчуєте, що справжня насолода від десерту не має абсолютно жодних меж. Бісквіт зі смаком какао, заварна маса та легка піна – це поєднання, яке відкриває нові грані смакової досконалості, розповідає 24 Канал з посиланням на Pysznosci.

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Рецепт карамельно-кавового торта

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

бісквіт:

– 6 яєць;

– 1 стакан цукру;

– 1 склянка борошна;

– 3/4 чайної ложки розпушувача;

– 3 чайні ложки какао;

пудингова маса:

– 2 карамельні пудинги з арахісовим маслом;

– 750 мілілітрів молока;

– 7 грамів ванільного цукру;

– 200 грамів вершкового масла;

кавова піна:

– 1/3 склянки гарячої води;

– 2 столові ложки розчинної кави;

– 2 столові ложки желатину;

– половина склянки цукрової пудри;

– 500 мілілітрів вершків 36%;

додатково:

– чорний шоколад для посипання.

Приготування:

Відділяємо білки від жовтків і збиваємо їх із цукром до щільної піни. Поступово вводимо жовтки, потім додаємо просіяне борошно, какао та розпушувач. Готову масу виливаємо у форму розміром приблизно 28 на 18 сантиметрів, дно застеляємо пергаментом. Випікаємо в духовці, розігрітій до 175 градусів, протягом 35 хвилин. Даємо бісквіту повністю охолонути. Заварний пудинг розводимо в 250 мл молока. Решту молока доводимо до кипіння разом із ванільним цукром, додаємо пудинг і варимо до загустіння. Потім охолоджуємо. У миску висипаємо розчинну каву та желатин, заливаємо гарячою водою і добре перемішуємо. Відставляємо остигати. Тим часом збиваємо вершкове масло до пухкої консистенції, після чого поступово додаємо охолоджений пудинг. Отриманим кремом покриваємо бісквіт. Окремо збиваємо вершки з цукром, вливаємо охолоджену кавову суміш із желатином і ще раз перемішуємо до однорідності. Цю масу рівномірно наносимо на шар крему. Зверху посипаємо тертим чорним шоколадом і ставимо торт у холодильник на кілька годин, бажано на ніч.

Смачного!

Залишилось зовсім трішки: зберігаємо рецепт легкої домашньої ковбаси на Великдень.