Ідеально в День батька: готуємо простий і смачний бісквіт з полуницею

15 червня українські сім'ї відзначають День батька. І цього дня хочеться потішити своїх татів чимось смачненьким – ідеальним варіантом стане ніжний десерт.

24 Канал пропонує приготувати відомий британський десерт "Вікторія" з бісквіта та крему. На відміну від традиційних десертів, ця випічка не змащується кремом ззовні – начинка вкладається всередину, а вверх присипається цукровою пудрою.

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Бісквіт – рецепт

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 1 столову ложку окропу;

– 1 столова ложка борошна;

– кукурудзяний крохмаль;

– 170 грамів цукрової пудри;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– полуницю для прикраси;

– цукрову пудру для посипання;

– джем, збиті вершки або крем для прошарку.

Приготування:

Візьміть склянку 250 мілілітрів, всипте туди столову ложку борошна і заповніть місткість кукурудзяним крохмалем.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте дві форми діаметром 20 сантиметрів – їх вистеліть пергаментом і змастіть олією або вершковим маслом.

Білки яєць збийте разом з окропом до пишної густої маси. Поступово додайте пудру і продовжуйте збивати.

По одному вмішайте жовтки. Борошно з крохмалем просійте і всипте в тісто разом із розпушувачем. Збийте до однорідності.

Тісто розділіть навпіл. Випікайте коржі по 20 – 25 хвилин до золотистого відтінку. Остудіть у формах протягом 5 хвилин, потім викладіть на решітку для повного охолодження.

Коржі мають залишитися пишними й не осідати. На нижній викладіть обрану начинку і накрийте другим.

Потім присипте цукровою пудрою і прикрасьте полуницею.

Смачного!

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