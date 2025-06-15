24 Канал пропонує приготувати відомий британський десерт "Вікторія" з бісквіта та крему. На відміну від традиційних десертів, ця випічка не змащується кремом ззовні – начинка вкладається всередину, а вверх присипається цукровою пудрою.
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Бісквіт – рецепт
- Час: 40 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 1 столову ложку окропу;
– 1 столова ложка борошна;
– кукурудзяний крохмаль;
– 170 грамів цукрової пудри;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– полуницю для прикраси;
– цукрову пудру для посипання;
– джем, збиті вершки або крем для прошарку.
Приготування:
- Візьміть склянку 250 мілілітрів, всипте туди столову ложку борошна і заповніть місткість кукурудзяним крохмалем.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте дві форми діаметром 20 сантиметрів – їх вистеліть пергаментом і змастіть олією або вершковим маслом.
- Білки яєць збийте разом з окропом до пишної густої маси. Поступово додайте пудру і продовжуйте збивати.
- По одному вмішайте жовтки. Борошно з крохмалем просійте і всипте в тісто разом із розпушувачем. Збийте до однорідності.
- Тісто розділіть навпіл. Випікайте коржі по 20 – 25 хвилин до золотистого відтінку. Остудіть у формах протягом 5 хвилин, потім викладіть на решітку для повного охолодження.
- Коржі мають залишитися пишними й не осідати. На нижній викладіть обрану начинку і накрийте другим.
- Потім присипте цукровою пудрою і прикрасьте полуницею.
Смачного!
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