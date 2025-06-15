24 Канал предлагает приготовить известный британский десерт "Виктория" из бисквита и крема. В отличие от традиционных десертов, эта выпечка не смазывается кремом извне – начинка вкладывается внутрь, а вверх присыпается сахарной пудрой.

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Бисквит – рецепт

Время: 40 минут

40 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 1 столовую ложку кипятка;

– 1 столовая ложка муки;

– кукурузный крахмал;

– 170 граммов сахарной пудры;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– клубнику для украшения;

– сахарную пудру для посыпки;

– джем, взбитые сливки или крем для прослойки.

Приготовление:

Возьмите стакан 250 миллилитров, всыпьте туда столовую ложку муки и заполните емкость кукурузным крахмалом.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте две формы диаметром 20 сантиметров – их выстелите пергаментом и смажьте растительным или сливочным маслом.

Белки яиц взбейте вместе с кипятком до пышной густой массы. Постепенно добавьте пудру и продолжайте взбивать.

По одному вмешайте желтки. Муку с крахмалом просейте и всыпьте в тесто вместе с разрыхлителем. Взбейте до однородности.

Тесто разделите тесто пополам. Выпекайте коржи по 20 – 25 минут до золотистого оттенка. Остудите в формах в течение 5 минут, затем выложите на решетку для полного остывания.

Коржи должны остаться пышными и не оседать. На нижний выложите выбранную начинку и накройте вторым.

Затем присыпьте сахарной пудрой и украсьте клубникой.

Приятного аппетита!

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