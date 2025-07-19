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19 липня, 16:17
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Вже сьогодні бій Усика: оригінальна закуска, якої не стане вже після першого раунду

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Український боксер Олександр Усик проведе бій з Даніелем Дюбуа 19 липня.
  • 24 Канал пропонує приготувати на вечір соковиті курячі нагетси, які легко зробити вдома.

Сьогодні, 19 липня, український боксер Олександр Усик вийде на ринг з Даніелем Дюбуа. Такий емоційний поєдинок неможливо дивитися без смачних закусок та напоїв, адже так враження ще яскравіші.

24 Канал з посиланням на УНІАН пропонує приготувати на сьогоднішній вечір соковиті курячі нагетси. Приготувати їх удома зовсім нескладно, а смакуватимуть дуже.

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Як приготувати курячі нагетси в духовці?

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 600 грамів курячого філе;
– 1 стакан кефіру;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 50 грамів пармезану;
– 50 грамів мигдалю;
– 3 грами білого хліба;
– суміш трав – на смак;
– сіль, перець – на смак.

Приготування:

  1. Куряче філе наріжте невеликими, максимально однаковими шматочками. Складіть їх у миску, залийте кефіром, додайте гірчицю, трішки солі та перцю.
     
  2. Для панірування візьміть вже готову крихту або приготуйте самі. Для цього підсушіть на сухій сковороді скибочки батона, подрібніть. У чашу комбайна вкиньте мигдаль і підсушений хліб. Подрібніть на крихту.
     
  3. Додайте до маси тертий сир, сушені трави, сіль і перець. Перемішайте все. 
     
  4. Обваляйте куряче філе в паніруванні з усіх боків і складіть на решітку. Випікайте нагетси у розігрітій до 190 градусів духовці близько 20 хвилин або до хрусткої скоринки.
     
  5. Дайте курячим нагетсам злегка охолонути й подавайте до столу з улюбленими соусами.

Смачного!

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