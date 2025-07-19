Вже сьогодні бій Усика: оригінальна закуска, якої не стане вже після першого раунду

Сьогодні, 19 липня, український боксер Олександр Усик вийде на ринг з Даніелем Дюбуа. Такий емоційний поєдинок неможливо дивитися без смачних закусок та напоїв, адже так враження ще яскравіші.

24 Канал з посиланням на УНІАН пропонує приготувати на сьогоднішній вечір соковиті курячі нагетси. Приготувати їх удома зовсім нескладно, а смакуватимуть дуже. Читайте також Універсальна, бюджетна та завжди рятує: готуємо неймовірну закуску, яку оцінять всі Як приготувати курячі нагетси в духовці? Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4 Інгредієнти:

– 600 грамів курячого філе;

– 1 стакан кефіру;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 50 грамів пармезану;

– 50 грамів мигдалю;

– 3 грами білого хліба;

– суміш трав – на смак;

– сіль, перець – на смак. Приготування: Куряче філе наріжте невеликими, максимально однаковими шматочками. Складіть їх у миску, залийте кефіром, додайте гірчицю, трішки солі та перцю.

Для панірування візьміть вже готову крихту або приготуйте самі. Для цього підсушіть на сухій сковороді скибочки батона, подрібніть. У чашу комбайна вкиньте мигдаль і підсушений хліб. Подрібніть на крихту.

Додайте до маси тертий сир, сушені трави, сіль і перець. Перемішайте все.

Обваляйте куряче філе в паніруванні з усіх боків і складіть на решітку. Випікайте нагетси у розігрітій до 190 градусів духовці близько 20 хвилин або до хрусткої скоринки.

Дайте курячим нагетсам злегка охолонути й подавайте до столу з улюбленими соусами. Смачного! Теж приготуйте: сирна намазка з базиліком.