24 Канал з посиланням на УНІАН пропонує приготувати на сьогоднішній вечір соковиті курячі нагетси. Приготувати їх удома зовсім нескладно, а смакуватимуть дуже.
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Як приготувати курячі нагетси в духовці?
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів курячого філе;
– 1 стакан кефіру;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 50 грамів пармезану;
– 50 грамів мигдалю;
– 3 грами білого хліба;
– суміш трав – на смак;
– сіль, перець – на смак.
Приготування:
- Куряче філе наріжте невеликими, максимально однаковими шматочками. Складіть їх у миску, залийте кефіром, додайте гірчицю, трішки солі та перцю.
- Для панірування візьміть вже готову крихту або приготуйте самі. Для цього підсушіть на сухій сковороді скибочки батона, подрібніть. У чашу комбайна вкиньте мигдаль і підсушений хліб. Подрібніть на крихту.
- Додайте до маси тертий сир, сушені трави, сіль і перець. Перемішайте все.
- Обваляйте куряче філе в паніруванні з усіх боків і складіть на решітку. Випікайте нагетси у розігрітій до 190 градусів духовці близько 20 хвилин або до хрусткої скоринки.
- Дайте курячим нагетсам злегка охолонути й подавайте до столу з улюбленими соусами.
Смачного!
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