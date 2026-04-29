Молдавські булочки з "Нутелою" кращі за усі десерти: випікайте одразу потрійну порцію

Ніжні булочки – це випічка, яка доповнить будь-яку перерву теплом та затишком. А з цим молдавським рецептом насолода буде просто дивовижною.

Ніжні булочки – це завжди гарна ідея, а коли вони складаються з двох кольорів та вражають естетикою, то встояти перед ними вже просто неможливо, розповідає TikTok prosti.rezeptu.

Як приготувати молдавські булочки?

Час : 45 хвилин

Порцій: 8

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів теплого молока;

– 40 грамів цукру;

– 1 яйце;

– 7 грамів сухих дріжджів або 21 грам вологих;

– ваніль;

– 40 мілілітрів олії;

– 450 – 500 грамів борошна;

– 1,5 столової ложки какао;

– "Нутела" для начинки.

Приготування:

Спершу приготуйте опару: змішайте дріжджі з цукром у теплому молоці та залиште на 10 хвилин до появи піни. Для тіста додайте до суміші яйце, олію, ваніль і поступово всипайте борошно, замішуючи м’яку та еластичну масу. Потім розділіть тісто навпіл, у одну частину вмішайте какао для кольору, накрийте обидві заготовки та залиште підніматися в теплі на годину. Сформуйте булочки, дайте їм ще трохи підійти, змастіть молоком для блиску та випікайте при 180 градусах близько 20 хвилин.

Які дріжджі кращі для булочок?

Для випікання пишних булочок найкраще підходять свіжі пресовані дріжджі, оскільки вони забезпечують тісту максимально стабільний підйом та особливий "пекарський" аромат, розповідає Akademia smaku. З ними опара виходить активнішою, що критично важливо для здобного тіста, обтяженого цукром, яйцями та маслом.

Професійні кондитери цінують їх за надійність: свіжі дріжджі здатні підняти навіть дуже важке та щільне тісто. Якщо ж ви віддаєте перевагу сухим дріжджам, обирайте активні, які потребують розчинення в молоці, а не миттєві.

