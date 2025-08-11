Якщо у вашому холодильнику є чорниця – настав час готувати неймовірні булочки з кремом. Вони наче щойно з вишуканої пекарні, і ви відтворите їх без зайвих проблем.

Ці булочки – найкраще, що з вами станеться цього сезону випічки. У поєднанні з цим кремом улюблена чорниця смакуватиме ще краще, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok annasimiachko.

Як приготувати булочки з кремом та чорницею?

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

тісто:

– 180 мілілітрів молока;

– 50 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 3 жовтки + 1 яйце;

– 25 грамів свіжих дріжджів;

– 400 грамів борошна;

– 60 грамів мʼякого вершкового масла;

сирна начинка:

– 200 грамів кисломолочного сиру;

– 40 грамів цукру;

– цедра 1 лимона;

– 1 жовток;

– 1 чайна ложка крохмалю;

чорнична начинка:

– 150 грамів чорниці;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка крохмалю з водою;

цукрова крихта:

– 50 грамів холодного вершкового масла;

– 50 грамів борошна;

– 50 грамів цукру.

Приготування:

Спершу тісто. У тепле молоко всипаємо дріжджі, цукор і сіль, додаємо яйця та просіяне борошно. Замішуємо кілька хвилин, а наприкінці вводимо розм’якшене вершкове масло. Накриваємо миску рушником і залишаємо підходити при кімнатній температурі приблизно на годину. Тепер крем. Сир збиваємо блендером разом із жовтком, цукром, крохмалем та натертою лимонною цедрою, поки маса не стане однорідною. Готуємо начинку. Ягоди прогріваємо з цукром, десь 2 – 3 хвилини, потім вливаємо розведений у воді крохмаль і швидко доводимо до загустіння. Після цього начинку треба охолодити. Фінальний акорд – крихта. Борошно, цукор і вершкове масло розтираємо до стану дрібної крихти. Формуємо булочки – тісто, крем, начинка, крихта. Залишаємо підходити ще на 40 хвилин. Випікаємо 30 хвилин при 170 градусах.

Смачного!

Смачного!