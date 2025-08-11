Мягкие и ароматные: булочки бриошь с кремом черникой, за которые вы будете благодарны лету
- Булочки бриош с кремом и черникой станут любимым лакомством сезона.
- Они порадуют нежным вкусом и свежестью ягоды.
Если в вашем холодильнике есть черника – пришло время готовить невероятные булочки с кремом. Они как будто только что из изысканной пекарни, и вы воссоздадите их без лишних проблем.
Эти булочки – лучшее, что с вами произойдет в этом сезоне выпечки. В сочетании с этим кремом любимая черника будет смаковать еще лучше, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok annasimiachko.
Как приготовить булочки с кремом и черникой?
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
тесто:
– 180 миллилитров молока;
– 50 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 3 желтка + 1 яйцо;
– 25 граммов свежих дрожжей;
– 400 граммов муки;
– 60 граммов мягкого сливочного масла;
творожная начинка:
– 200 граммов творога;
– 40 граммов сахара;
– цедра 1 лимона;
– 1 желток;
– 1 чайная ложка крахмала;
черничная начинка:
– 150 граммов черники;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка крахмала с водой;
сахарная крошка:
– 50 граммов холодного сливочного масла;
– 50 граммов муки;
– 50 граммов сахара.
Приготовление:
- Сначала тесто. В теплое молоко всыпаем дрожжи, сахар и соль, добавляем яйца и просеянную муку. Замешиваем несколько минут, а в конце вводим размягченное сливочное масло.
- Накрываем миску полотенцем и оставляем подходить при комнатной температуре примерно на час.
- Теперь крем. Творог взбиваем блендером вместе с желтком, сахаром, крахмалом и натертой лимонной цедрой, пока масса не станет однородной.
- Готовим начинку. Ягоды прогреваем с сахаром, где-то 2 – 3 минуты, затем вливаем разведенный в воде крахмал и быстро доводим до загустения. После этого начинку надо охладить.
- Финальный аккорд – крошка. Муку, сахар и сливочное масло растираем до состояния мелкой крошки.
- Формируем булочки – тесто, крем, начинка, крошка. Оставляем подходить еще на 40 минут.
- Выпекаем 30 минут при 170 градусах.
Приятного аппетита!
