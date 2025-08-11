Эти булочки – лучшее, что с вами произойдет в этом сезоне выпечки. В сочетании с этим кремом любимая черника будет смаковать еще лучше, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok annasimiachko.

Как приготовить булочки с кремом и черникой?

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 8

Ингредиенты:

тесто:

– 180 миллилитров молока;

– 50 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 3 желтка + 1 яйцо;

– 25 граммов свежих дрожжей;

– 400 граммов муки;

– 60 граммов мягкого сливочного масла;

творожная начинка:

– 200 граммов творога;

– 40 граммов сахара;

– цедра 1 лимона;

– 1 желток;

– 1 чайная ложка крахмала;

черничная начинка:

– 150 граммов черники;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка крахмала с водой;

сахарная крошка:

– 50 граммов холодного сливочного масла;

– 50 граммов муки;

– 50 граммов сахара.

Приготовление:

Сначала тесто. В теплое молоко всыпаем дрожжи, сахар и соль, добавляем яйца и просеянную муку. Замешиваем несколько минут, а в конце вводим размягченное сливочное масло. Накрываем миску полотенцем и оставляем подходить при комнатной температуре примерно на час. Теперь крем. Творог взбиваем блендером вместе с желтком, сахаром, крахмалом и натертой лимонной цедрой, пока масса не станет однородной. Готовим начинку. Ягоды прогреваем с сахаром, где-то 2 – 3 минуты, затем вливаем разведенный в воде крахмал и быстро доводим до загустения. После этого начинку надо охладить. Финальный аккорд – крошка. Муку, сахар и сливочное масло растираем до состояния мелкой крошки. Формируем булочки – тесто, крем, начинка, крошка. Оставляем подходить еще на 40 минут. Выпекаем 30 минут при 170 градусах.

Приятного аппетита!

