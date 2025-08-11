Ці булочки – найкраще, що з вами станеться цього сезону випічки. У поєднанні з цим кремом улюблена чорниця смакуватиме ще краще, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok annasimiachko.
Як приготувати булочки з кремом та чорницею?
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
тісто:
– 180 мілілітрів молока;
– 50 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 3 жовтки + 1 яйце;
– 25 грамів свіжих дріжджів;
– 400 грамів борошна;
– 60 грамів мʼякого вершкового масла;
сирна начинка:
– 200 грамів кисломолочного сиру;
– 40 грамів цукру;
– цедра 1 лимона;
– 1 жовток;
– 1 чайна ложка крохмалю;
чорнична начинка:
– 150 грамів чорниці;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка крохмалю з водою;
цукрова крихта:
– 50 грамів холодного вершкового масла;
– 50 грамів борошна;
– 50 грамів цукру.
Приготування:
- Спершу тісто. У тепле молоко всипаємо дріжджі, цукор і сіль, додаємо яйця та просіяне борошно. Замішуємо кілька хвилин, а наприкінці вводимо розм’якшене вершкове масло.
- Накриваємо миску рушником і залишаємо підходити при кімнатній температурі приблизно на годину.
- Тепер крем. Сир збиваємо блендером разом із жовтком, цукром, крохмалем та натертою лимонною цедрою, поки маса не стане однорідною.
- Готуємо начинку. Ягоди прогріваємо з цукром, десь 2 – 3 хвилини, потім вливаємо розведений у воді крохмаль і швидко доводимо до загустіння. Після цього начинку треба охолодити.
- Фінальний акорд – крихта. Борошно, цукор і вершкове масло розтираємо до стану дрібної крихти.
- Формуємо булочки – тісто, крем, начинка, крихта. Залишаємо підходити ще на 40 хвилин.
- Випікаємо 30 хвилин при 170 градусах.
Смачного!
