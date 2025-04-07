На великодньому столі буде справжній хіт-парад м'ясних страв, а отже, до них неодмінно потрібно подати щось гостреньке. Цвіклі – це ідеальне доповнення до м'яса, і їх рецепт передається з покоління у покоління.

Цвіклі – проста, але вже традиційна страва до великоднього столу. Вона чудово доповнює усі смаколики, і вам точно не потрібно буде турбуватися про інші соуси, розповідає 24 Канал. До теми Як легко відрізнити вино від порошкової підробки: простий спосіб, який радять сомельє Рецепт бурячків з хроном Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 12 Інгредієнти:

– 2 чайні ложки цукру;

– 1 кілограм бурячків;

– 2 чайні ложки солі;

– 4 столові ложки 9% оцту;

– 150 грами хрону. Приготування: Буряк добре миємо, випікаємо у духовці (у фользі) або варимо до готовності. Даємо йому вистигнути, знімаємо шкірку та дрібно натираємо. Корінь хрону теж чистимо і дрібно натираємо. Змішуємо усі інгредієнти, за бажанням можна додати більше хрону. Смачного! Сік з неї буде капати: вдалий рецепт шинки на Великдень.