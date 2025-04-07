Укр Рус
Новини Смачно Смачні рецепти Обов'язкова страва на Великдень: як приготувати цвіклі – знамениті бурячки з хроном
7 квітня, 08:28
1

Обов'язкова страва на Великдень: як приготувати цвіклі – знамениті бурячки з хроном

Лілія Імбіровська-Сиваківська

На великодньому столі буде справжній хіт-парад м'ясних страв, а отже, до них неодмінно потрібно подати щось гостреньке. Цвіклі – це ідеальне доповнення до м'яса, і їх рецепт передається з покоління у покоління.

Цвіклі – проста, але вже традиційна страва до великоднього столу. Вона чудово доповнює усі смаколики, і вам точно не потрібно буде турбуватися про інші соуси, розповідає 24 Канал.

До теми Як легко відрізнити вино від порошкової підробки: простий спосіб, який радять сомельє

Рецепт бурячків з хроном 

  • Час: 20 хвилин 
  • Порцій: 12

Інгредієнти
– 2 чайні ложки цукру;
– 1 кілограм бурячків;
– 2 чайні ложки солі;
– 4 столові ложки 9% оцту;
– 150 грами хрону. 

Приготування

  1. Буряк добре миємо, випікаємо у духовці (у фользі) або варимо до готовності. 
  2. Даємо йому вистигнути, знімаємо шкірку та дрібно натираємо. 
  3. Корінь хрону теж чистимо і дрібно натираємо. 
  4. Змішуємо усі інгредієнти, за бажанням можна додати більше хрону. 

Смачного!

Сік з неї буде капати: вдалий рецепт шинки на Великдень. 