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13 червня, 19:30
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В цій страві – винахідливість українських господинь: як смачно приготувати часникові стрілки

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Часникові стрілки можна використовувати як пікантну основу для тостів.
  • Рецепт пасти з часникових стрілок включає лимонний сік, оливкову олію, сіль, чорний перець, кріп.

Часникові стрілки – точно не той продукт, який варто викидати. З них можна зробити апетитну закуску, яку ви точно захочете завжди мати у своєму холодильнику.

Часникові стрілки – чудова пікантна основа для улюблених тостів. Як її приготувати без зайвих витрат продуктів та зусиль – розповість 24 Канал.

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Рецепт пасти з часникових стрілок 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 500 грамів часникових стрілок;
– сік половини лимона;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка солі;
– чорний перець до смаку;
– кріп до смаку.

Приготування

  1. Покладіть в чашу блендера зелень, часникові стрілки (попередньо промиті) та оливкову олію. Збийте все до однорідної маси.
     
  2. Додайте лимонний сік, сіль і мелений перець до смаку.
     
  3. Знову все збийте до гладкої консистенції.
     
  4. Цю пасту можна подавати на шматочках багета або хрустких грінках.

Смачного!

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