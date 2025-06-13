13 червня, 19:30
В цій страві – винахідливість українських господинь: як смачно приготувати часникові стрілки
Основні тези
- Часникові стрілки можна використовувати як пікантну основу для тостів.
- Рецепт пасти з часникових стрілок включає лимонний сік, оливкову олію, сіль, чорний перець, кріп.
Часникові стрілки – точно не той продукт, який варто викидати. З них можна зробити апетитну закуску, яку ви точно захочете завжди мати у своєму холодильнику.
Часникові стрілки – чудова пікантна основа для улюблених тостів. Як її приготувати без зайвих витрат продуктів та зусиль – розповість 24 Канал.
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Рецепт пасти з часникових стрілок
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів часникових стрілок;
– сік половини лимона;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка солі;
– чорний перець до смаку;
– кріп до смаку.
Приготування:
- Покладіть в чашу блендера зелень, часникові стрілки (попередньо промиті) та оливкову олію. Збийте все до однорідної маси.
- Додайте лимонний сік, сіль і мелений перець до смаку.
- Знову все збийте до гладкої консистенції.
- Цю пасту можна подавати на шматочках багета або хрустких грінках.
Смачного!
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