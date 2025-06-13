В цій страві – винахідливість українських господинь: як смачно приготувати часникові стрілки

Часникові стрілки – точно не той продукт, який варто викидати. З них можна зробити апетитну закуску, яку ви точно захочете завжди мати у своєму холодильнику.

Часникові стрілки – чудова пікантна основа для улюблених тостів. Як її приготувати без зайвих витрат продуктів та зусиль – розповість 24 Канал. Цікаво День повинен починатися яскраво: легендарні тости з яйцем пашот Рецепт пасти з часникових стрілок Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 500 грамів часникових стрілок;

– сік половини лимона;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 1 чайна ложка солі;

– чорний перець до смаку;

– кріп до смаку. Приготування: Покладіть в чашу блендера зелень, часникові стрілки (попередньо промиті) та оливкову олію. Збийте все до однорідної маси.

Додайте лимонний сік, сіль і мелений перець до смаку.

Знову все збийте до гладкої консистенції.

Цю пасту можна подавати на шматочках багета або хрустких грінках. Смачного! Це просто вершина насолоди: як приготувати деруни з ковбасою.