Швидка й корисна перекуска: чипси з батата, якими ласуєш без почуття провини
- Спробуйте приготувати хрусткі чипси із батату. Ці швидкі та легкі домашні снеки стануть смачною альтернативою магазинним, що не містять шкідливих добавок.
- Ідеально підходить для тих, хто прагне дотримуватися здорового харчування. Чипси з батату – це поживний і смачний варіант для перекусу без почуття провини.
Батат не лише смачний, а й дуже поживний, адже багатий на необхідні вітаміни, клітковину та антиоксиданти. Окрім традиційних гарячих страв, його можна перетворити на популярні закуски, зокрема хрусткі чипси.
Чипси з батата – це більш здорова альтернатива традиційним картопляним. Поживні снеки ідеально підходять для сімейних посиденьок або як зручний варіант для перекусу в дорозі, на роботі чи в школі. Рецептом чипсів з батата ділиться 24 Канал з посиланням на Лінія.Інфо.
Як приготувати чипси з батата?
- Час: 40 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 2 середніх батати;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– сіль – на смак;
– паприка, чорний перець, сушений часник.
Приготування:
- Батат ретельно помийте та наріжте тонкими скибками за допомогою ножа або овочечистки.
- Занурте скибки у холодну воду на 15 хвилин, щоб видалити надлишок крохмалю. Просушіть паперовими рушниками, щоб чипси вийшли хрусткими.
- У великій мисці змішайте скибки батата з оливковою олією, сіллю та спеціями.
- Викладіть бататні скибки на деко в один шар, щоб вони не накладалися та випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин, поки чипси не стануть золотистими та хрусткими. Дайте трохи охолонути і насолоджуйтеся.
Смачного!
