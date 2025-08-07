Батат не лише смачний, а й дуже поживний, адже багатий на необхідні вітаміни, клітковину та антиоксиданти. Окрім традиційних гарячих страв, його можна перетворити на популярні закуски, зокрема хрусткі чипси.

Чипси з батата – це більш здорова альтернатива традиційним картопляним. Поживні снеки ідеально підходять для сімейних посиденьок або як зручний варіант для перекусу в дорозі, на роботі чи в школі. Рецептом чипсів з батата ділиться 24 Канал з посиланням на Лінія.Інфо. Як приготувати чипси з батата? Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 2 середніх батати;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– сіль – на смак;

– паприка, чорний перець, сушений часник. Приготування: Батат ретельно помийте та наріжте тонкими скибками за допомогою ножа або овочечистки.

Занурте скибки у холодну воду на 15 хвилин, щоб видалити надлишок крохмалю. Просушіть паперовими рушниками, щоб чипси вийшли хрусткими.

У великій мисці змішайте скибки батата з оливковою олією, сіллю та спеціями.

У великій мисці змішайте скибки батата з оливковою олією, сіллю та спеціями.

Викладіть бататні скибки на деко в один шар, щоб вони не накладалися та випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин, поки чипси не стануть золотистими та хрусткими. Дайте трохи охолонути і насолоджуйтеся. Смачного!