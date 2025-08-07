Укр Рус
7 серпня, 13:29
2

Швидка й корисна перекуска: чипси з батата, якими ласуєш без почуття провини

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Спробуйте приготувати хрусткі чипси із батату. Ці швидкі та легкі домашні снеки стануть смачною альтернативою магазинним, що не містять шкідливих добавок.
  • Ідеально підходить для тих, хто прагне дотримуватися здорового харчування. Чипси з батату – це поживний і смачний варіант для перекусу без почуття провини.

Батат не лише смачний, а й дуже поживний, адже багатий на необхідні вітаміни, клітковину та антиоксиданти. Окрім традиційних гарячих страв, його можна перетворити на популярні закуски, зокрема хрусткі чипси.

Чипси з батата – це більш здорова альтернатива традиційним картопляним. Поживні снеки ідеально підходять для сімейних посиденьок або як зручний варіант для перекусу в дорозі, на роботі чи в школі. Рецептом чипсів з батата ділиться 24 Канал з посиланням на Лінія.Інфо.

Як приготувати чипси з батата?

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти: 
– 2 середніх батати; 
– 2 столові ложки оливкової олії; 
– сіль – на смак; 
– паприка, чорний перець, сушений часник.

Приготування:

  1. Батат ретельно помийте та наріжте тонкими скибками за допомогою ножа або овочечистки.
     
  2. Занурте скибки у холодну воду на 15 хвилин, щоб видалити надлишок крохмалю. Просушіть паперовими рушниками, щоб чипси вийшли хрусткими.
     
  3. У великій мисці змішайте скибки батата з оливковою олією, сіллю та спеціями.
     
  4. Викладіть бататні скибки на деко в один шар, щоб вони не накладалися та випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин, поки чипси не стануть золотистими та хрусткими. Дайте трохи охолонути і насолоджуйтеся.

Смачного!

