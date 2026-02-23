Чизкейк "Рафаелло" без випікання: такої ніжності ви ще не смакували

Чизкейк – це той десерт, який завжди вражає своєю ніжністю. А в поєднанні з кокосовими нотками він створює особливу смакову гармонію.

Чизкейк плюс "Рафаелло" – це просто ідеальна формула, яку варто спробувати кожному. Вам навіть не доведеться вмикати духовку, а більш ніжного десерту ви не куштували, тож спробуймо рецепт з Threads ask_edit.

Як приготувати ніжний чизкейк "Рафаелло"?

Час : 20 хвилин + стабілізація

: 20 хвилин + стабілізація Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів пісочного печива;

– 15 мілілітрів молока;

– 250 грамів крем-сиру;

– 50 мілілітрів згущеного молока;

– 50 грамів кокосової стружки.

Ніжність у кожному шматочку / Фото La-torte

Приготування:

Подрібніть пісочне печиво до стану дрібної крихти. Додайте до нього трохи молока та ретельно вимішайте, щоб отримати вологу масу, яка добре ліпиться. В окремій посудині з’єднайте крем-сир із згущеним молоком. Збийте або інтенсивно перемішайте суміш до повної однорідності. Всипте в сирну масу кокосову стружку та ще раз усе перемішайте. Викладіть підготовлену основу з печива у форму, рівномірно розподіляючи та щільно втрамбовуючи її по дну. Поверх шару печива викладіть сирний крем, акуратно розрівнюючи поверхню. Помістіть десерт у холодильник на 1 – 2 години, щоб він набув потрібної щільності. Перед тим як пригощати гостей, за бажанням задекоруйте страву свіжими ягодами, кокосовою стружкою або залишками згущеного молока.

Що можна додати до десерту?

Щоб зробити пісочну основу значно ароматнішою та надати їй благородного присмаку, спробуйте додати до крихти печива дрібку лимонної цедри або меленої кориці. Це створить чудовий смаковий контраст із ніжним молочним шаром крем-сиру, радить портал Pysznosci.

Також для багатшої текстури можна замінити частину печива на подрібнений смажений фундук або мигдаль/ Якщо ви хочете максимально підсилити кокосову нотку в десерті, замість звичайного молока використайте кокосове або додайте краплю ванільного екстракту безпосередньо в сирну масу.

Для отримання більш щільного нижнього шару, який буде краще тримати форму після охолодження, замість молока в основу можна додати розтоплене вершкове масло.

