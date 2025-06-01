Духовка не знадобиться: ідеальний чизкейк без випічки, який під силу навіть дитині

Навіть діти зможуть приготувати смачний і повітряний чизкейк. Рецепт має простий набір інгредієнтів, головна його перевага – відсутність потреби випікання.

Але є один важливий нюанс – запасіться терпінням, адже десерт потребує достатньо часу, щоб шари належним чином застигли. Рецептом чизкейка без випічки ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka.

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Чизкейк без випічки

Час: 30 хвилин (8 годин на застигання)

30 хвилин (8 годин на застигання) Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 700 грамів кисломолочного сиру;

– 350 грамів печиво з ароматом топленого молока;

– 300 грамів згущеного молока;

– 30 грамів желатину;

– 125 грамів вершкового масла;

– 150 мілілітрів вершків;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 125 мілілітрів молока.

Приготування:

Печиво подрібніть в крихту, додайте до нього вершкове масло, розтоплене на водяній бані. Форму для випікання застеліть харчовою плівкою, вилийте туди масу та утрамбуйте.

В окрему місткість висипте желатин, залийте холодним молоком і залиште на 10 – 15 хвилин до набухання.

У чашу блендера викладіть сир, ванільний цукор, згущене молоко і вершки. Збийте до утворення однорідної консистенції.

Підігрійте желатин на водяній бані та тонким струмком влийте в сирну масу. Збийте до однорідності й вилийте у форму для випічки, де вже є шар з печивом.

Відправте в холодильник на 8 годин, а потім зніміть кільце від форми та приберіть харчову плівку. За бажанням можете додатково прикрасити чизкейк свіжими сезонними ягодами.

Смачного!

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