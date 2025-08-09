Цей десерт зробить ваші вихідні просто незабутніми. Над ним доведеться попрацювати, але результат точно того вартий.

Галета-чизкейк з перчиками – це той десерт, за яким ви точно можете бути впевненими: від нього не залишиться навіть найменшого шматочка. 24 Канал пропонує насолодитися витонченим смаком з рецептом переможниці "МастерШеф" Валерії Матрохіної, яким вона поділилася у своєму TikTok.

Як приготувати галету-чизкейк з персиками?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 8 – 10 листів тіста філо;

– 70 грамів розтопленого масла;

– 250 грамів вершкового сиру;

– 1 яйце;

– 50 грамів цукрової пудри;

– 5 персиків;

– мигдальні пелюстки.

Як приготувати чизкейк з персиками: відео

Приготування:

З’єднайте сир, жовток і цукрову пудру. Ретельно вимішайте до ніжної кремової консистенції. Для аромату можна додати ваніль або дрібку тертої лимонної цедри. Розділіть тісто філо на окремі листи. Кожен щедро змастіть розтопленим маслом і викладайте їх один на одного під невеликим кутом, утворюючи форму віяла. У центрі розмістіть сирну масу, розподіливши її у вигляді кола товщиною приблизно 1 сантиметр. Зверху покладіть шматочки персика, злегка змастіть їх маслом. Край тіста загорніть, формуючи бортик, і змастіть його білком. Посипте поверхню мигдальними пелюстками. Випікайте при температурі 180 градусів близько 30 – 35 хвилин, доки тісто не стане золотистим і хрустким. Перед подачею можна посипати цукровою пудрою.

Смачного!

