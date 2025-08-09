Этот десерт сделает ваши выходные просто незабываемыми. Над ним придется потрудиться, но результат точно того стоит.

Галета-чизкейк с перчиками – это тот десерт, за которым вы точно можете быть уверенными: от него не останется даже малейшего кусочка. 24 Канал предлагает насладиться утонченным вкусом с рецептом победительницы "МастерШеф" Валерии Матрохиной, которым она поделилась в своем TikTok.

Как приготовить галету-чизкейк с персиками?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 8 – 10 листов теста фило;

– 70 граммов растопленного масла;

– 250 граммов сливочного сыра;

– 1 яйцо;

– 50 граммов сахарной пудры;

– 5 персиков;

– миндальные лепестки.

Как приготовить чизкейк с персиками: видео

Приготовление:

Соедините творог, желток и сахарную пудру. Тщательно вымешайте до нежной кремовой консистенции. Для аромата можно добавить ваниль или щепотку тертой лимонной цедры. Разделите тесто фило на отдельные листы. Каждый щедро смажьте растопленным маслом и выкладывайте их друг на друга под небольшим углом, образуя форму веера. В центре разместите творожную массу, распределив ее в виде круга толщиной примерно 1 сантиметр. Сверху положите кусочки персика, слегка смажьте их маслом. Край теста заверните, формируя бортик, и смажьте его белком. Посыпьте поверхность миндальными лепестками. Выпекайте при температуре 180 градусов около 30 – 35 минут, пока тесто не станет золотистым и хрустящим. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

