9 августа, 20:25
Все подумают, что вы всю жизнь были кондитером: рецепт фантастической галеты-чизкейка с персиками

Лилия Имбировская-Сиваковская
Этот десерт сделает ваши выходные просто незабываемыми. Над ним придется потрудиться, но результат точно того стоит.

Галета-чизкейк с перчиками – это тот десерт, за которым вы точно можете быть уверенными: от него не останется даже малейшего кусочка. 24 Канал предлагает насладиться утонченным вкусом с рецептом победительницы "МастерШеф" Валерии Матрохиной, которым она поделилась в своем TikTok.

Как приготовить галету-чизкейк с персиками?

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты
– 8 – 10 листов теста фило;
– 70 граммов растопленного масла;
– 250 граммов сливочного сыра;
– 1 яйцо;
– 50 граммов сахарной пудры;
– 5 персиков;
– миндальные лепестки.

Как приготовить чизкейк с персиками: видео

Приготовление:

  1. Соедините творог, желток и сахарную пудру. Тщательно вымешайте до нежной кремовой консистенции. Для аромата можно добавить ваниль или щепотку тертой лимонной цедры.
  2. Разделите тесто фило на отдельные листы. Каждый щедро смажьте растопленным маслом и выкладывайте их друг на друга под небольшим углом, образуя форму веера.
  3. В центре разместите творожную массу, распределив ее в виде круга толщиной примерно 1 сантиметр.
  4. Сверху положите кусочки персика, слегка смажьте их маслом.
  5. Край теста заверните, формируя бортик, и смажьте его белком. Посыпьте поверхность миндальными лепестками.
  6. Выпекайте при температуре 180 градусов около 30 – 35 минут, пока тесто не станет золотистым и хрустящим.
  7. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

