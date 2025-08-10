Ви не повірите, що зробили цей шедевр власноруч: найніжніший чизкейк, який ви коли-небудь їли
- Для приготування чизкейка потрібні вершковий сир, цукор, какао, яйця, чорний шоколад, вершки, кукурудзяний крохмаль, пісочне печиво, вершкове масло.
- Важливо, щоб усі інгредієнти були кімнатної температури.
Ніжний чизкейк з улюбленими фруктами – це справжній подарунок для себе та рідних. Він дуже простий у приготуванні, а результат подарує просто приголомшливий.
Ніжний кремовий чизкейк з улюбленими сезонними фруктами – це той смаколик, який завжди доречний у вашому холодильнику. Готувати його не надто складно, а результат потішить навіть визнаних поціновувачів солоденького, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok annasimiachko.
Як приготувати ніжний чизкейк?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 600 грамів вершкового сиру;
– 100 грамів цукру;
– 20 грамів какао;
– 2 яйця;
– 160 грамів чорного шоколаду;
– 180 мілілітрів вершків (30%);
– 1,5 столової ложки кукурудзяного крохмалю;
основа:
– 170 грамів пісочного печива;
– 30 грамів какао;
– 70 грамів вершкового масла.
Як приготувати ніжний чизкейк: відео
Приготування:
- Печиво, какао та вершкове масло перебиваємо в блендері до однорідності.
- Основу викладаємо на дно форми, добре притискаємо склянкою.
- Збиваємо решту інгредієнтів до однорідності. Памʼятайте, що усі вони повинні бути кімнатної температури.
- Викладаємо начинку на основу та випікаємо при 130 градусах 1 годинку. Залиште чизкейк вистигати у духовці, а потім поставте у холодильник.
- Покрийте шоколадом та прикрасьте улюбленими фруктами.
Смачного!
