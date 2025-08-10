Вы не поверите, что сделали этот шедевр собственноручно: самый нежный чизкейк, который вы когда-либо ели
- Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры.
Нежный чизкейк с любимыми фруктами - это настоящий подарок для себя и родных. Он очень прост в приготовлении, а результат подарит просто потрясающий.
Нежный кремовый чизкейк с любимыми сезонными фруктами – это то лакомство, которое всегда уместно в вашем холодильнике. Готовить его не слишком сложно, а результат порадует даже признанных ценителей сладенького, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok annasimiachko.
Как приготовить нежный чизкейк?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 600 граммов сливочного сыра;
– 100 граммов сахара;
– 20 граммов какао;
– 2 яйца;
– 160 граммов черного шоколада;
– 180 миллилитров сливок (30%);
– 1,5 столовой ложки кукурузного крахмала;
основа:
– 170 граммов песочного печенья;
– 30 граммов какао;
– 70 граммов сливочного масла.
Как приготовить нежный чизкейк: видео
Приготовление:
- Печенье, какао и сливочное масло перебиваем в блендере до однородности.
- Основу выкладываем на дно формы, хорошо прижимаем стаканом.
- Взбиваем остальные ингредиенты до однородности. Помните, что все они должны быть комнатной температуры.
- Выкладываем начинку на основу и выпекаем при 130 градусах 1 час. Оставьте чизкейк остывать в духовке, а затем поставьте в холодильник.
- Покройте шоколадом и украсьте любимыми фруктами.
Приятного аппетита!
