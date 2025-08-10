Нежный кремовый чизкейк с любимыми сезонными фруктами – это то лакомство, которое всегда уместно в вашем холодильнике. Готовить его не слишком сложно, а результат порадует даже признанных ценителей сладенького, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok annasimiachko.

К теме Все подумают, что вы всю жизнь были кондитером: рецепт фантастической галеты-чизкейка с персиками

Как приготовить нежный чизкейк?

Время: 1 час

1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 600 граммов сливочного сыра;

– 100 граммов сахара;

– 20 граммов какао;

– 2 яйца;

– 160 граммов черного шоколада;

– 180 миллилитров сливок (30%);

– 1,5 столовой ложки кукурузного крахмала;

основа:

– 170 граммов песочного печенья;

– 30 граммов какао;

– 70 граммов сливочного масла.

Как приготовить нежный чизкейк: видео

Приготовление:

Печенье, какао и сливочное масло перебиваем в блендере до однородности. Основу выкладываем на дно формы, хорошо прижимаем стаканом. Взбиваем остальные ингредиенты до однородности. Помните, что все они должны быть комнатной температуры. Выкладываем начинку на основу и выпекаем при 130 градусах 1 час. Оставьте чизкейк остывать в духовке, а затем поставьте в холодильник. Покройте шоколадом и украсьте любимыми фруктами.

Приятного аппетита!

А еще вы можете сделать ириски, которые ничем не отличаются от магазинных. Для этого вам нужны только 3 ингредиента, которые точно есть у вас дома.