Нежный кремовый чизкейк с любимыми сезонными фруктами – это то лакомство, которое всегда уместно в вашем холодильнике. Готовить его не слишком сложно, а результат порадует даже признанных ценителей сладенького, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok annasimiachko.

Как приготовить нежный чизкейк?

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 600 граммов сливочного сыра;
– 100 граммов сахара;
– 20 граммов какао;
– 2 яйца;
– 160 граммов черного шоколада;
– 180 миллилитров сливок (30%);
– 1,5 столовой ложки кукурузного крахмала;
основа:
– 170 граммов песочного печенья;
– 30 граммов какао;
– 70 граммов сливочного масла.

Как приготовить нежный чизкейк: видео

Приготовление:

  1. Печенье, какао и сливочное масло перебиваем в блендере до однородности.
  2. Основу выкладываем на дно формы, хорошо прижимаем стаканом.
  3. Взбиваем остальные ингредиенты до однородности. Помните, что все они должны быть комнатной температуры.
  4. Выкладываем начинку на основу и выпекаем при 130 градусах 1 час. Оставьте чизкейк остывать в духовке, а затем поставьте в холодильник.
  5. Покройте шоколадом и украсьте любимыми фруктами.

Приятного аппетита!

