Ніжний кремовий чизкейк з улюбленими сезонними фруктами – це той смаколик, який завжди доречний у вашому холодильнику. Готувати його не надто складно, а результат потішить навіть визнаних поціновувачів солоденького, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok annasimiachko.

Як приготувати ніжний чизкейк?

Час: 1 година

1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 600 грамів вершкового сиру;

– 100 грамів цукру;

– 20 грамів какао;

– 2 яйця;

– 160 грамів чорного шоколаду;

– 180 мілілітрів вершків (30%);

– 1,5 столової ложки кукурудзяного крохмалю;

основа:

– 170 грамів пісочного печива;

– 30 грамів какао;

– 70 грамів вершкового масла.

Як приготувати ніжний чизкейк: відео

Приготування:

Печиво, какао та вершкове масло перебиваємо в блендері до однорідності. Основу викладаємо на дно форми, добре притискаємо склянкою. Збиваємо решту інгредієнтів до однорідності. Памʼятайте, що усі вони повинні бути кімнатної температури. Викладаємо начинку на основу та випікаємо при 130 градусах 1 годинку. Залиште чизкейк вистигати у духовці, а потім поставте у холодильник. Покрийте шоколадом та прикрасьте улюбленими фруктами.

Смачного!

