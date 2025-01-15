Щоб не почорніли: мало, хто знає, як правильно зберігати банани
Банани зазвичай швидко втрачають свій привабливий вигляд. Чорні плями на шкірці часто з'являються внаслідок неправильного зберігання в домашніх умовах.
24 Канал з посиланням на Сусідка розібрався, чому так відбувається і як цього уникнути. Якщо ви дотримаєтесь наступних рекомендацій – банани зберігатимуться довше.
Читайте також Одиниці про це знають: який інгредієнт додати в яєчню, щоб зробити її "пишною"
Чому банани чорніють
Потемніння бананів в першу чергу спричинене газом етиленом, який виділяється під час дозрівання плодів. Цей газ відіграє вирішальну роль у прискоренні розпаду хлорофілу – це призводить до того, що характерна жовта шкірка стає коричневою або чорною.
Фактори, які сприяють потемнінню:
Сусідство з іншими фруктами. Наприклад, яблука також виділяють етилен, що прискорює дозрівання бананів.
Теплі та вологі умови. У такому середовищі банани швидше дозрівають і чорніють.
- Зберігання в холодильнику. Хоча м'якуш у холоді довше залишається свіжою, шкірка бананів швидше темніє.
Як правильно зберігати банани
Щоб банани залишалися свіжими та візуально привабливими, експерти рекомендують дотримуватися кількох простих рекомендацій:
- Зберігайте банани окремо від інших фруктів, таких як яблука та груші. Це пов'язана з тим, що деякі фрукти виділяють газ етилен, який може прискорити процес дозрівання бананів і потенційно призвести до передчасного псування.
Зберігайте банани в сухому і прохолодному приміщенні, при оптимальній температурі від 12 до 14 градусів Цельсія. Бажано уникати охолодження, оскільки це може призвести до потемніння шкірки.
- Обгорніть місце з'єднання харчовою плівкою. Кажуть, що цей метод ефективно зменшує виділення газу етилену, тим самим сповільнюючи процес дозрівання.
- Підвішуйте банани – якщо фрукти не торкаються поверхонь, шкірка довше залишається в хорошому стані.
А ви знаєте: як правильно морозити м'ясо та скільки його можна зберігати.