Щоб не почорніли: мало, хто знає, як правильно зберігати банани

Банани зазвичай швидко втрачають свій привабливий вигляд. Чорні плями на шкірці часто з'являються внаслідок неправильного зберігання в домашніх умовах.

24 Канал з посиланням на Сусідка розібрався, чому так відбувається і як цього уникнути. Якщо ви дотримаєтесь наступних рекомендацій – банани зберігатимуться довше.

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Чому банани чорніють

Потемніння бананів в першу чергу спричинене газом етиленом, який виділяється під час дозрівання плодів. Цей газ відіграє вирішальну роль у прискоренні розпаду хлорофілу – це призводить до того, що характерна жовта шкірка стає коричневою або чорною.

Фактори, які сприяють потемнінню:

Сусідство з іншими фруктами. Наприклад, яблука також виділяють етилен, що прискорює дозрівання бананів. Теплі та вологі умови. У такому середовищі банани швидше дозрівають і чорніють. Зберігання в холодильнику. Хоча м'якуш у холоді довше залишається свіжою, шкірка бананів швидше темніє.

Як правильно зберігати банани

Щоб банани залишалися свіжими та візуально привабливими, експерти рекомендують дотримуватися кількох простих рекомендацій:

Зберігайте банани окремо від інших фруктів, таких як яблука та груші. Це пов'язана з тим, що деякі фрукти виділяють газ етилен, який може прискорити процес дозрівання бананів і потенційно призвести до передчасного псування. Зберігайте банани в сухому і прохолодному приміщенні, при оптимальній температурі від 12 до 14 градусів Цельсія. Бажано уникати охолодження, оскільки це може призвести до потемніння шкірки. Обгорніть місце з'єднання харчовою плівкою. Кажуть, що цей метод ефективно зменшує виділення газу етилену, тим самим сповільнюючи процес дозрівання.

Підвішуйте банани – якщо фрукти не торкаються поверхонь, шкірка довше залишається в хорошому стані.

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