Київський торт вже став легендарним: як він став настільки популярним

Київський торт давно став чимось більшим за звичайний десерт. Для багатьох поколінь він асоціюється з поїздкою до столиці, святковим столом і знаменитою круглою коробкою з каштановим листям.

Сьогодні його знають далеко за межами України, але історія цього торта виявилася значно цікавішою, ніж може здатися на перший погляд. Навколо його появи виникло чимало легенд. Одні пов'язують народження рецепта з випадковою помилкою кондитерів, інші – з тривалими експериментами на фабриці.

Читайте також Це морозиво ви будете готувати все літо: рецепт, з яким впорається і дитина

Проте одне відомо точно: за десятиліття існування Київський торт перетворився на один із найвідоміших кулінарних символів України. Його історія поєднала творчість кондитерів, технологічні пошуки та навіть елементи радянської економіки, коли заради цього десерту люди були готові стояти в чергах і везти його додому як особливий подарунок.

Як насправді з'явився Київський торт?

Найвідоміша історія розповідає, що все почалося через неуважність працівників кондитерського цеху. Одного разу яєчні білки, які мали використати для іншого виробу, залишили на ніч без холодильника. Наступного дня їх не викинули, а спробували використати для нового десерту. Саме так нібито народилася ідея створити повітряні горіхові коржі, які згодом стали основою знаменитого торта, розповідає Weekend.Today.

Втім, дослідники історії кулінарії зазначають, що все було дещо складніше. На фабриці тривалий час працювали над технологією білково-горіхових коржів, а створення нового десерту стало результатом численних експериментів кондитерів.

Раритетні кадри створення Київського торта: дивіться відео

Авторство торта зазвичай пов'язують із працівниками Київської кондитерської фабрики імені Карла Маркса, яка сьогодні відома як Roshen. Саме там у середині 1950-х років почалося виробництво десерту, який поступово став легендою.

Перші варіанти відрізнялися від сучасних. Рецептура неодноразово змінювалася, удосконалювалися коржі, крем і навіть оформлення.

Чому каштани стали символом торта?

Сьогодні важко уявити Київський торт без знаменитої коробки із зеленими каштановими листками. Але так було не завжди. У перші роки виробництва упаковка мала зовсім інший вигляд. Лише пізніше дизайнери вирішили використати один із головних символів столиці – київські каштани, розповідає Kyivtime.

Таке оформлення виявилося настільки вдалим, що поступово стало впізнаваним по всьому Радянському Союзу. Для багатьох людей коробка з каштанами була такою ж відомою, як і сам торт. Цікаво, що саме завдяки цьому оформленню десерт почали сприймати як своєрідну гастрономічну візитівку Києва. Туристи часто купували його як сувенір, а поява торта на святковому столі нерідко свідчила про те, що хтось нещодавно повернувся зі столиці.

Чому Київський торт був справжнім дефіцитом?

У другій половині XX століття популярність торта стала настільки великою, що його не завжди можна було легко купити. Люди спеціально приходили до магазинів рано-вранці або вистоювали довгі черги. Для багатьох родин Київський торт став обов'язковим атрибутом великих свят, ювілеїв і весіль. Попит значно перевищував можливості виробництва. Через це десерт перетворився на один із найвідоміших кулінарних дефіцитів свого часу.

Деякі люди навіть домовлялися із працівниками магазинів або просили знайомих привезти торт зі столиці. У багатьох родин залишилися спогади про спеціальні поїздки до Києва, які завершувалися купівлею омріяної коробки з каштанами.

Що робить цей десерт особливим навіть сьогодні?

Секрет популярності Київського торта полягає не лише в історії. Його структура досі залишається впізнаваною серед десятків інших десертів. Хрусткі білково-горіхові коржі поєднуються з ніжним кремом, створюючи контраст текстур, який став головною особливістю торта. Саме ця комбінація допомогла йому пережити десятиліття модних кулінарних тенденцій.

За роки існування Київський торт став не просто кондитерським виробом. Він перетворився на частину культурної пам'яті міста. Для когось це смак дитинства, для когось – символ Києва, а для когось нагадування про часи, коли заради одного торта люди були готові стояти в черзі кілька годин. І хоча сьогодні його можна купити значно легше, ніж пів століття тому, Київський торт і досі залишається одним із найвідоміших українських десертів.