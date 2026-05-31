Сегодня его знают далеко за пределами Украины, но история этого торта оказалась значительно интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Вокруг его появления возникло немало легенд. Одни связывают рождение рецепта со случайной ошибкой кондитеров, другие – с длительными экспериментами на фабрике.

Однако одно известно точно: за десятилетия существования Киевский торт превратился в один из самых известных кулинарных символов Украины. Его история соединила творчество кондитеров, технологические поиски и даже элементы советской экономики, когда ради этого десерта люди были готовы стоять в очередях и везти его домой как особый подарок.

Как на самом деле появился Киевский торт?

Самая известная история рассказывает, что все началось из-за невнимательности работников кондитерского цеха. Однажды яичные белки, которые должны были использовать для другого изделия, оставили на ночь без холодильника. На следующий день их не выбросили, а попытались использовать для нового десерта. Именно так якобы родилась идея создать воздушные ореховые коржи, которые впоследствии стали основой знаменитого торта, рассказывает Weekend.Today.

Впрочем, исследователи истории кулинарии отмечают, что все было несколько сложнее. На фабрике длительное время работали над технологией белково-ореховых коржей, а создание нового десерта стало результатом многочисленных экспериментов кондитеров.

Авторство торта обычно связывают с работниками Киевской кондитерской фабрики имени Карла Маркса, которая сегодня известна как Roshen. Именно там в середине 1950-х годов началось производство десерта, который постепенно стал легендой.

Первые варианты отличались от современных. Рецептура неоднократно менялась, совершенствовались коржи, крем и даже оформление.

Почему каштаны стали символом торта?

Сегодня трудно представить Киевский торт без знаменитой коробки с зелеными каштановыми листьями. Но так было не всегда. В первые годы производства упаковка имела совсем другой вид. Только позже дизайнеры решили использовать один из главных символов столицы – киевские каштаны, рассказывает Kyivtime.

Такое оформление оказалось настолько удачным, что постепенно стало узнаваемым по всему Советскому Союзу. Для многих людей коробка с каштанами была такой же известной, как и сам торт. Интересно, что именно благодаря этому оформлению десерт начали воспринимать как своеобразную гастрономическую визитку Киева. Туристы часто покупали его как сувенир, а появление торта на праздничном столе нередко свидетельствовало о том, что кто-то недавно вернулся из столицы.

Почему Киевский торт был настоящим дефицитом?

Во второй половине XX века популярность торта стала настолько большой, что его не всегда можно было легко купить. Люди специально приходили в магазины рано утром или выстаивали длинные очереди. Для многих семей Киевский торт стал обязательным атрибутом больших праздников, юбилеев и свадеб. Спрос значительно превышал возможности производства. Поэтому десерт превратился в один из самых известных кулинарных дефицитов своего времени.

Некоторые люди даже договаривались с работниками магазинов или просили знакомых привезти торт из столицы. У многих семей остались воспоминания о специальных поездках в Киев, которые завершались покупкой желанной коробки с каштанами.

Что делает этот десерт особенным даже сегодня?

Секрет популярности Киевского торта заключается не только в истории. Его структура до сих пор остается узнаваемой среди десятков других десертов. Хрустящие белково-ореховые коржи сочетаются с нежным кремом, создавая контраст текстур, который стал главной особенностью торта. Именно эта комбинация помогла ему пережить десятилетия модных кулинарных тенденций.

За годы существования Киевский торт стал не просто кондитерским изделием. Он превратился в часть культурной памяти города. Для кого-то это вкус детства, для кого-то – символ Киева, а для кого-то напоминание о временах, когда ради одного торта люди были готовы стоять в очереди несколько часов. И хотя сегодня его можно купить значительно легче, чем полвека назад, Киевский торт до сих пор остается одним из самых известных украинских десертов.