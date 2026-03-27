Мʼясо ніколи більше не прилипатиме до сковорідки: простий секрет, яким користуються шефи

Смажене мʼясо – це завжди чудова ідея. Але важливо попіклуватися, щоб процес минув гладко та подарував ідеальний результат.

Багато хто стикався з проблемою, коли апетитний шматок м’яса буквально "прикипає" до поверхні посуду. Спроби силоміць відірвати його лопаткою лише псують вигляд страви та залишають нагар, розповідає Interia.

Як смажити мʼясо, щоб не прилипало до сковорідки?

Головний лайфхак: "забудьте" про м’ясо на кілька хвилин. Як тільки ви поклали стейк на розпечену сковорідку, не чіпайте його впродво 3 – 4 хвилин. Якщо ви намагаєтеся перевернути шматок, а він "пручається" – це сигнал, що скоринка ще не сформувалася.

Наука пояснює це реакцією Майяра: під впливом тепла білки та цукри на поверхні створюють захисний шар. Щойно він буде готовий, волокна м’яса самі від’єднаються від металу. Це правило працює не лише для стейків, а й для риби чи сирників.

Як вибрати мʼясо для стейка?

Насамперед звертайте увагу на мармуровість. Це тонкі білі прожилки внутрішньом'язового жиру, які рівномірно розподілені по всьому шматку. Під час смаження цей жир тане, просочуючи волокна та роблячи м’ясо неймовірно соковитим і ніжним, радить Kukbuk

Якщо ви оберете занадто пісний шматок, стейк може вийти жорстким і сухим. Натисніть пальцем на поверхню: у свіжого якісного м’яса вм’ятина має швидко зникнути, а волокна – повернутися у початкову форму.

Також зверніть увагу на товщину шматка та спосіб визрівання. Для правильного просмажування купуйте стейк завтовшки не менше ніж 2,5 – 3 сантиметрів. Занадто тонкий шматок миттєво пересохне всередині ще до того, як зверху з’явиться апетитна скоринка.

