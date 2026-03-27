Многие сталкивались с проблемой, когда аппетитный кусок мяса буквально "прикипает" к поверхности посуды. Попытки силой оторвать его лопаткой только портят вид блюда и оставляют нагар, рассказывает Interia.

Как жарить мясо, чтобы не прилипало к сковороде?

Главный лайфхак: "забудьте" о мясе на несколько минут. Как только вы положили стейк на раскаленную сковородку, не трогайте его в течение 3 – 4 минут. Если вы пытаетесь перевернуть кусок, а он "сопротивляется" – это сигнал, что корочка еще не сформировалась.

Наука объясняет это реакцией Майяра: под воздействием тепла белки и сахара на поверхности создают защитный слой. Как только он будет готов, волокна мяса сами отсоединятся от металла. Это правило работает не только для стейков, но и для рыбы или сырников.

Как выбрать мясо для стейка?

Прежде всего обращайте внимание на мраморность. Это тонкие белые прожилки внутримышечного жира, которые равномерно распределены по всему куску. Во время жарки этот жир тает, пропитывая волокна и делая мясо невероятно сочным и нежным, советует Kukbuk

Если вы выберете слишком постный кусок, стейк может получиться жестким и сухим. Нажмите пальцем на поверхность: у свежего качественного мяса вмятина должна быстро исчезнуть, а волокна – вернуться в первоначальную форму.

Также обратите внимание на толщину куска и способ вызревания. Для правильной прожарки покупайте стейк толщиной не менее 2,5 – 3 сантиметров. Слишком тонкий кусок мгновенно пересохнет внутри еще до того, как сверху появится аппетитная корочка.

