1 вересня, 23:35
З чого приготувати штучну чорну ікру вдома: рецепт від Даші Астафʼєвої

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Даша Астафʼєва поділилася рецептом штучної чорної ікри з соєвого соусу, желатину та олії.
  • Цей рецепт від зірки дозволить вам насолоджуватися делікатесом хоч кожного дня. 

Без риби, бюджетно, а на вигляд – не відрізнити від справжньої! Як зробити імітацію чорної ікри, яку можна буде використати як закуску або прикрасу для страв?

Хочеться влаштувати кулінарний квест з елементами магії? Не проблема! Українська зірка та ведуча програми "Хто знає?" Даша Астафʼєва розповіла, з чого можна зробити штучну чорну ікру вдома, передає 24 Канал.

Так, найбільше для цієї справи підійдуть соєвий соус, желатин та олія.

Наробимо бюджетної закуски, 
– розповіла Даша Астафʼєва.

Чудовий рецепт від талановитої зірки / Фото "Нового каналу"

Рецепт бюджетної чорної ікри вдома

Інгредієнти: 
– 60 мілілітрів соєвого соусу;
– 0,5 чайної ложки желатину або агар-агару;
– 150 мілілітрів соняшникової олії;
дейвайси: 
– 1 шприц на 20 мілілітрів;
– ситечко. 

Приготування:

  1. Залийте соєвий соус у сотейник. Додайте желатин або агар-агар і розмішайте.
  2. Поставте на маленький вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи.
  3. Влийте соняшникову олію в склянку. Важливо – суміш має бути охолодженою.
  4. Зніміть сотейник з вогню і дайте трохи охолонути. Потім наберіть невелику кількість за допомогою шприца.
  5. Вичавіть суміш зі шприца в склянку з охолодженою соняшниковою олією. Робіть це обережно та повільно, крапля за краплею.
  6. Процідіть, виливаючи олію через ситечко в глибоку миску. Перекладіть готові "ікринки"на тарілку.
  7. Тепер можна готувати бутерброди з домашньою ікрою та дивувати гостей! 

Смачного!

