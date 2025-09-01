Хочеться влаштувати кулінарний квест з елементами магії? Не проблема! Українська зірка та ведуча програми "Хто знає?" Даша Астафʼєва розповіла, з чого можна зробити штучну чорну ікру вдома, передає 24 Канал.
Читайте також 5 корисних сніданків для школяра
Так, найбільше для цієї справи підійдуть соєвий соус, желатин та олія.
Наробимо бюджетної закуски,
– розповіла Даша Астафʼєва.
Чудовий рецепт від талановитої зірки / Фото "Нового каналу"
Рецепт бюджетної чорної ікри вдома
Інгредієнти:
– 60 мілілітрів соєвого соусу;
– 0,5 чайної ложки желатину або агар-агару;
– 150 мілілітрів соняшникової олії;
дейвайси:
– 1 шприц на 20 мілілітрів;
– ситечко.
Приготування:
- Залийте соєвий соус у сотейник. Додайте желатин або агар-агар і розмішайте.
- Поставте на маленький вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи.
- Влийте соняшникову олію в склянку. Важливо – суміш має бути охолодженою.
- Зніміть сотейник з вогню і дайте трохи охолонути. Потім наберіть невелику кількість за допомогою шприца.
- Вичавіть суміш зі шприца в склянку з охолодженою соняшниковою олією. Робіть це обережно та повільно, крапля за краплею.
- Процідіть, виливаючи олію через ситечко в глибоку миску. Перекладіть готові "ікринки"на тарілку.
- Тепер можна готувати бутерброди з домашньою ікрою та дивувати гостей!
Смачного!
Яку ікру ще можна так швидко приготувати?
- За лічені хвилини також можна приготувати улюблену кабачкову ікру.
- Вона не потребує складних інгредієнтів та завжди вражає своїм смаком.