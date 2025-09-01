Хочеться влаштувати кулінарний квест з елементами магії? Не проблема! Українська зірка та ведуча програми "Хто знає?" Даша Астафʼєва розповіла, з чого можна зробити штучну чорну ікру вдома, передає 24 Канал.

Так, найбільше для цієї справи підійдуть соєвий соус, желатин та олія.

Наробимо бюджетної закуски,

– розповіла Даша Астафʼєва.

Чудовий рецепт від талановитої зірки / Фото "Нового каналу"

Рецепт бюджетної чорної ікри вдома

Інгредієнти:

– 60 мілілітрів соєвого соусу;

– 0,5 чайної ложки желатину або агар-агару;

– 150 мілілітрів соняшникової олії;

дейвайси:

– 1 шприц на 20 мілілітрів;

– ситечко.

Приготування:

Залийте соєвий соус у сотейник. Додайте желатин або агар-агар і розмішайте. Поставте на маленький вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Влийте соняшникову олію в склянку. Важливо – суміш має бути охолодженою. Зніміть сотейник з вогню і дайте трохи охолонути. Потім наберіть невелику кількість за допомогою шприца. Вичавіть суміш зі шприца в склянку з охолодженою соняшниковою олією. Робіть це обережно та повільно, крапля за краплею. Процідіть, виливаючи олію через ситечко в глибоку миску. Перекладіть готові "ікринки"на тарілку. Тепер можна готувати бутерброди з домашньою ікрою та дивувати гостей!

Смачного!

Яку ікру ще можна так швидко приготувати?