Хочется устроить кулинарный квест с элементами магии? Не проблема! Украинская звезда и ведущая программы "Кто знает?" Даша Астафьева рассказала, из чего можно сделать искусственную черную икру дома, передает 24 Канал.
Читайте также 5 полезных завтраков для школьника
Так, больше всего для этого дела подойдут соевый соус, желатин и масло.
Наделаем бюджетной закуски,
– рассказала Даша Астафьева.
Замечательный рецепт от талантливой звезды / Фото "Нового канала"
Рецепт бюджетной черной икры дома
Ингредиенты:
– 60 миллилитров соевого соуса;
– 0,5 чайной ложки желатина или агар-агара;
– 150 миллилитров подсолнечного масла;
дейвайсы:
– 1 шприц на 20 миллилитров;
– ситечко.
Приготовление:
- Залейте соевый соус в сотейник. Добавьте желатин или агар-агар и размешайте.
- Поставьте на маленький огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая.
- Влейте подсолнечное масло в стакан. Важно – смесь должна быть охлажденной.
- Снимите сотейник с огня и дайте немного остыть. Затем наберите небольшое количество с помощью шприца.
- Выдавите смесь из шприца в стакан с охлажденным подсолнечным маслом. Делайте это осторожно и медленно, капля за каплей.
- Процедите, выливая масло через ситечко в глубокую миску. Переложите готовые "икринки" на тарелку.
- Теперь можно готовить бутерброды с домашней икрой и удивлять гостей!
Приятного аппетита!
Какую икру еще можно так быстро приготовить?
- За считанные минуты можно приготовить любимую кабачковую икру.
- Она не требует сложных ингредиентов и всегда поражает своим вкусом.