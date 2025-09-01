Хочется устроить кулинарный квест с элементами магии? Не проблема! Украинская звезда и ведущая программы "Кто знает?" Даша Астафьева рассказала, из чего можно сделать искусственную черную икру дома, передает 24 Канал.

Так, больше всего для этого дела подойдут соевый соус, желатин и масло.

Наделаем бюджетной закуски,

– рассказала Даша Астафьева.

Замечательный рецепт от талантливой звезды / Фото "Нового канала"

Рецепт бюджетной черной икры дома

Ингредиенты:

– 60 миллилитров соевого соуса;

– 0,5 чайной ложки желатина или агар-агара;

– 150 миллилитров подсолнечного масла;

дейвайсы:

– 1 шприц на 20 миллилитров;

– ситечко.

Приготовление:

Залейте соевый соус в сотейник. Добавьте желатин или агар-агар и размешайте. Поставьте на маленький огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. Влейте подсолнечное масло в стакан. Важно – смесь должна быть охлажденной. Снимите сотейник с огня и дайте немного остыть. Затем наберите небольшое количество с помощью шприца. Выдавите смесь из шприца в стакан с охлажденным подсолнечным маслом. Делайте это осторожно и медленно, капля за каплей. Процедите, выливая масло через ситечко в глубокую миску. Переложите готовые "икринки" на тарелку. Теперь можно готовить бутерброды с домашней икрой и удивлять гостей!

Приятного аппетита!

Какую икру еще можно так быстро приготовить?