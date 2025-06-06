Буде свіжою 2 тижні: секрет зберігання полуниці, який ви хотіли б знати

Улюблена полуниця ніколи довго не залежується, але все одно варто попіклуватися, щоб вона мала максимально свіжий вигляд та смак. І допомогти у цьому може один простий секрет.

У полуниці є лише один недолік – вона швидко псується. Як його усунути і продовжити термін зберігання улюбленої полуниці аж на 2 тижні – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

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Як зберігати полуницю

Полуниця втрачає форму та стає мʼякою після миття або у вологому середовищі. Тому головне при її зберіганні – обмежити доступ ягоди до вологи.

Якщо ви хочете зберегти свіжість ягоди максимально довго, то найкраще зберігати її у скляній банці. Як це правильно зробити:

підготуйте скляну банку з герметичною кришкою — вона повинна бути абсолютно сухою та чистою;

на саме дно банки покладіть шар паперового рушника, щоб він вбирав зайву вологу;

бережно викладіть полуницю шарами, не притискаючи й не трамбуючи ягоди;

зверху накрийте ще одним паперовим рушником для додаткового захисту від вологи;

щільно закрийте банку кришкою та приберіть її в холодильник.

Так полуниця може бути свіжою аж 14 днів. Банка захистить ягоду від вологи та сторонніх запахів, а паперовий рушник вбиратиме конденсат від ягід.

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