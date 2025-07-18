День хот-дога: 4 найкращі рецепти страв для літнього пікніка

16 липня у США святкують Національний день хот-дога – щорічне свято, присвячене улюбленій літній закусці. І, зазвичай, його готують на природу. Вже завтра субота, а це означає, що саме час для пікніка.

На ньому мають бути обов'язково хот-доги, але обмежуватися лише ними не варто. Тому 24 Канал з посиланням на Shuba ділиться рецептом традиційного хот-дога, і ще 3 стравами для літнього пікніка. Читайте також Пиріг з куркою та грибами, що скличе всіх на кухню ще з духовки: швидкий рецепт з готового тіста Що приготувати на пікнік? Хот-дог з корейською морквою Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4 Інгредієнти:

– 4 булочки для хот-дога;

– 4 сосиски;

– 250 грамів моркви по-корейськи;

– 2 томати;

– 2 огірки;

– 1 цибуля червона;

– салат латук – на смак;

– 4 чайні ложки гірчиці;

– 4 столові ложки майонезу. Приготування: Наріжте помідори тонкими кружечками, огірки – тонкими пластинками за допомогою овочечистки, а цибулю – кубиками.

В окремій мисці змішайте гірчицю та майонез. Розріжте булочку навпіл, але не до кінця.

Змажте сумішшю гірчиці та майонезу, покладіть всередину сосиску, помідори, огірки, цибулю та корейську моркву. Закрийте булочку та прикрасьте нарізаним листям салату. Готово! Лаваш з сиром на грилі Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2 Інгредієнти:

– 100 мілілітрів сметани;

– 1 пучок кропу;

– 150 грамів сиру фета;

– 150 грамів твердого сиру;

– 1 томат;

– 2 прямокутні лаваші. Приготування: Як радить NV, дрібно наріжте пучок кропу та змішайте його зі сметаною.

Натріть на крупну тертку твердий сир, наріжте невеликим кубиком фету. Томат наріжте слайсами.

Розкладіть лаваші, змастіть їх соусом, відступаючи по 4 – 5 сантиметрів по краях. Викладіть зверху м'який сир і томати, притрусіть натертим сиром.

Закрутіть лаваші, загорнувши всередину краї зверху та знизу. Викладіть на решітку та смажте з обох боків до золотистої скоринки – по 3 – 4 хвилини. Смакуйте одразу! Запечені овочі на грилі Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6 – 8

Рецепт запечених овочів на грилі / Фото Unsplash Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 2 цукіні;

– 2 солодких перці;

– 400 грамів томатів чері;

– 40 грамів грибів (печериці);

– 4 артишоки;

– 2 кукурудзи;

– 150 мілілітрів оливкової олії;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 2 – 3 гілочки розмарину;

– 2 – 3 гілочки чебрецю;

– 2 – 3 гілочки шавлії;

– сіль.



Для маринаду грибів:

– 50 мілілітрів ароматної олії;

– 2 – 3 столові ложки соєвого соусу;

– 2 зубчики часнику.



Для маринаду артишоків:

– 20 мілілітрів оливкової олії;

– 30 грамів сиру пармезан. Приготування: Згідно з рецептом Тані Литвинової, для маринаду оливкову олію підігрійте, додайте листя розмарину, чебрець, шавлію, часник, перемішайте.

Усі овочі ретельно помийте, витріть рушником. Очистьте часник, пропустіть через прес.

Артишоки відправте запікатись на вугілля. Перець очистьте від кісточок, наріжте скибочками та кільцями. Цукіні, кукурудзу, баклажани – кільцями.

Баклажани збризніть олією, додайте сіль, викладіть на решітку, відправте запікатись з кукурудзою. Гілочку томатів запікайте цілими. Цукіні, солодкий перець, занурте у маринад, викладіть на решітку.

Для приготування маринаду для грибів у мисці з'єднайте оливкову олію, соєвий соус та часник, перемішайте. Занурте гриби у маринад, викладіть у поліетиленовий пакет. Тоді на решітку запікатись.

Готові артишоки очистьте, викладіть на тарілку, полийте олією, натріть на грубій тертці сир, викладіть зверху. Готові овочі зніміть з вогню і подавайте. Смачного! Реберця в соєвому соусу Час: 1 година

1 година Порції: 6 Інгредієнти:

– 1,5 кілограма ребер;

– 75 грамів меду;

– 7,5 столових ложок соєвого соусу;

– 4,5 столових ложок цукру;

– 4 столові ложки оцту бальзамічного;

– 3 зубки часнику;

– 9 столових ложок кетчупу;

– 1 літр води;

– сіль, перець – на смак. Приготування: Для приготування маринаду, як радить !Fest, змішайте всі інгредієнти, крім м'яса, і доведіть на вогні до кипіння. Потім покладіть до маринаду ребра та готуйте на мінімальному вогні 45 хвилин.

Дістаньте ребра і розріжте на секції по 2 – 3 кісточки. Маринад уваріть до густоти.

Ребра смажте на грилі до утворення рум'яної скоринки, не забуваючи при цьому змащувати їх соусом. Готово! Теж стане в пригоді: соковиті фаршировані гриби.