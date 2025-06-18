Суші – справжня зірка японської кухні, яка підкорила всю земну кулю. 18 червня відзначають день цієї страви, і ви точно повинні приєднатися до цієї події.

Сьогодні вже в кожного є улюблена доставка суші, але завжди найкраще смакують страви, які приготовані власноруч. 24 Канал пропонує відсвяткувати День суші ролами "Філадельфія", які завжди мають велику популярність. Буде цікаво Найкращі кабачки на зиму: наче щойно з бочки – цей рецепт повинен бути у кожної господині Рецепт ролів "Філадельфія" Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 120 грамів сьомги;

– 1 огірок;

– 50 грамів авокадо;

– 30 грамів вершкового сиру;

– 300 грамів рису;

– 1 упаковка сухих водоростей норі;

– соєвий соус і васабі – до смаку. Приготування: Спочатку відваріть рис до готовності та дайте йому охолонути. Очистьте огірок і авокадо від шкірки, наріжте їх тонкими смужками завдовжки декілька сантиметрів. Візьміть шматок філе риби, акуратно зніміть шкіру гострим ножем. Перевірте, чи немає кісток, і наріжте філе тонкими скибками під кутом приблизно 15 градусів. На бамбуковий килимок покладіть шар харчової плівки, а на неї – аркуш норі. Змочіть руки водою, візьміть приблизно 150 грамів рису та рівномірно розподіліть по всій поверхні норі, не залишаючи порожніх ділянок. Акуратно переверніть норі рисом донизу. На зворотному боці викладіть начинку: сир, смужки огірка та авокадо. За допомогою килимка щільно скрутіть рол, стежачи, щоб начинка не вислизала з боків. Поверх готового ролу викладіть нарізану скибками рибу. Щоб порізати рол на рівні шматочки, змочуйте ніж водою перед кожним надрізом. Це допоможе уникнути прилипання рису до леза та збереже охайний вигляд суші. Смачного! Делікатес, який приготує кожен: оригінальний шашлик з печінки.