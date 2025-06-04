Картоплю навіть не треба терти: рецепт дерунів, з яким робитимете їх значно частіше
- Запечені деруни можна приготувати без натирання картоплі та без використання сковорідки.
- Цей спосіб приготування набирає популярність через те, що не створює господиням додаткових клопотів.
Деруни завжди будуть серед улюблених страв українців, але їх приготування може бути цілком клопітливим. Втім, є рецепти, з якими цей недолік повністю нівелюється.
Улюблені деруни можна приготувати без натирання картоплі, і для цього вам навіть не потрібна буде сковорідка. Так, запечені деруни можуть здатися чимось новим, однак досвідчені кухарі радять цей спосіб приготування улюбленої страви і запевняють, що через це вона точно не втратить у смаку, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Добрі новини".
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Рецепт запечених дерунів
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 120 грамів пшеничного борошна;
– 15 грамів дріжджів;
– 2 столові ложки вершків або густої сметани;
– 2 яйця;
– сіль, перець, спеції та зелена цибуля до смаку.
Приготування:
Зваріть картоплю до м’якості, а потім розімніть її в однорідне пюре без грудочок.
В окремій ємності змішайте вершки (або густу сметану, якщо вершків немає) з дріжджами та яйцями. Збийте все до однорідної консистенції.
Цю суміш влийте до картопляного пюре й поступово додайте просіяне борошно. Посоліть і поперчіть до смаку, також можна використати інші приправи. Добре вимішайте тісто до м’якої, пластичної текстури.
Увімкніть духовку на 200 градусів. Поки вона розігрівається, застеліть деко пергаментним папером. З тіста сформуйте невеликі коржики й викладіть їх на деко.
Запікайте близько 30 хвилин до золотистої скоринки.
Перед подачею прикрасьте готові картопляні оладки подрібненою зеленою цибулею, і не забудьте про сметану!
Смачного!
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