Картоплю навіть не треба терти: рецепт дерунів, з яким робитимете їх значно частіше

Деруни завжди будуть серед улюблених страв українців, але їх приготування може бути цілком клопітливим. Втім, є рецепти, з якими цей недолік повністю нівелюється.

Улюблені деруни можна приготувати без натирання картоплі, і для цього вам навіть не потрібна буде сковорідка. Так, запечені деруни можуть здатися чимось новим, однак досвідчені кухарі радять цей спосіб приготування улюбленої страви і запевняють, що через це вона точно не втратить у смаку, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Добрі новини".

Цікаво Сезон відкрито: рецепт білих грибів з картоплею – від самого аромату паморочиться голова

Рецепт запечених дерунів

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 120 грамів пшеничного борошна;

– 15 грамів дріжджів;

– 2 столові ложки вершків або густої сметани;

– 2 яйця;

– сіль, перець, спеції та зелена цибуля до смаку.

Приготування:

Зваріть картоплю до м’якості, а потім розімніть її в однорідне пюре без грудочок. В окремій ємності змішайте вершки (або густу сметану, якщо вершків немає) з дріжджами та яйцями. Збийте все до однорідної консистенції. Цю суміш влийте до картопляного пюре й поступово додайте просіяне борошно. Посоліть і поперчіть до смаку, також можна використати інші приправи. Добре вимішайте тісто до м’якої, пластичної текстури. Увімкніть духовку на 200 градусів. Поки вона розігрівається, застеліть деко пергаментним папером. З тіста сформуйте невеликі коржики й викладіть їх на деко. Запікайте близько 30 хвилин до золотистої скоринки. Перед подачею прикрасьте готові картопляні оладки подрібненою зеленою цибулею, і не забудьте про сметану!

Смачного!

Закуска з легендою: як редиска доповнить будь-яку страву.